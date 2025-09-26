Они не зацветут: 5 мест, где никогда не следует сажать хризантемы

хризантемы / © Credits

Хотя хризантемы известны своей адаптивностью, посадка их в неправильном месте может сделать эти растения более уязвимыми к вредителям, корневой гнили и другим стрессовым факторам, которые влияют на их рост и цветение.

Эксперты рассказали TheSpruce, где не следует сажать хризантемы, и дали свои лучшие советы по посадке и выращиванию.

Тенистые места

Если вы хотите наслаждаться большим количеством цветов хризантем, первым шагом является обеспечение того, чтобы ваши растения получали много света. Хризантемы — это солнечные растения, которым требуется от шести до восьми часов солнечного света ежедневно.

Если хризантемы не получают достаточно света, они становятся более уязвимыми к вредителям и болезням, в частности мучнистой росы, которая в тяжелых случаях может почти уничтожить листья вашего растения. Растения также могут стать тоньше, и вы увидите гораздо меньше цветов в тени.

Солнечные места особенно важны для хризантем, посаженных на грядках. Однако, если вы хотите наслаждаться растениями в горшках лишь несколько недель осенью, вы можете держать их в более затененных местах, вашим хризантемам в горшках понадобится больше света, если вы хотите, чтобы они продолжали расти.

Плохо дренированные участки

Кроме стремления немного солнца, хризантемы могут быть требовательными к состоянию почвы и горшков, в которых вы их держите.

Хризантемы любят хорошо дренированную почву и более подвержены болезням, если их выращивают во влажном или плохо дренированном месте.

Выращивание хризантем на высоких грядках может улучшить проблемы с дренажем и предотвратить переувлажнение растений, если ваш сад медленно дренируется.

Если вы все еще хотите держать хризантемы на своих клумбах, добавление немного компоста в плохо дренированные места может улучшить ситуацию и предотвратить чрезмерную влажность корней.

Если вы держите хризантемы в кашпо, убедитесь, что вы используете хорошо дренированную смесь для горшков и выбираете контейнер для выращивания с дренажными отверстиями в дне.

Сады с тяжелой глиной

Плохо дренированная почва может увеличить риск корневой гнили и уменьшить вероятность процветания растений. Но почвы, переполненные глиной, также могут препятствовать росту корней растений и делать их более уязвимыми к стрессовым факторам. Если вода имеет тенденцию застаиваться некоторое время после сильного дождя или ее трудно копать, потому что почва толстая, тяжелая глинистая, это обычно не лучшее место для растения.

Но эти участки часто можно улучшить, добавив компост или другие органические вещества в почву.

Участки с верхним орошением

Посадка растений в месте, где вы не забудете регулярно поливать их, может помочь вам избежать сухой почвы и растений, которые слишком стрессированы, чтобы цвести. Но даже влаголюбивые хризантемы могут быть требовательными к поливу, а полив сверху делает их более склонными к проблемам с плесенью.

Хризантемы всегда следует поливать у основания растения, а не опрыскивать верхушки листьев. Поэтому участки с верхним орошением также не идеально подходят для хризантем.

Экстремальный климат

Хризантемы, выращенные как однолетние растения, можно сажать в большинстве климатических условий, но если вы хотите выращивать свои как многолетние растения, убедитесь, что вы живете в месте, которое подходит для выращивания хризантем круглый год.

Если вы живете в зонах 4 или более холодных, есть значительная вероятность, что хризантемы не переживут зиму, если вы не найдете сверхстойкие сорта. Так же хризантемам требуется определенная степень зимнего холода. Поэтому, если вы живете в зонах 9-10, хризантемы могут не получить периода покоя, необходимого для цветения в следующем году в вашем ландшафте.