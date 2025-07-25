Они отблагодарят роскошными цветами: 7 растений, которым нравится кофейная гуща

Розы / © ТСН

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В наши дни переработка кухонных остатков стала своеобразной модой. Будь то яичная скорлупа, корица, банановая кожура или апельсиновая корка, кажется, что на верхнем уровне вашего мусорного бака всегда есть еще один замечательный ингредиент для здоровья растений.

Также есть убедительные доказательства того, что есть несколько растений, которым нравится кофейная гуща и которые действительно получают пользу от кофейной гущи, особенно любители кислоты. О том, какие растения подпитывать кофе и как это правильно делать, рассказывает GardeningKnowHow.

Кроме пополнения уровня калия и фосфора кофейная гуща может дополнять азот, магний и ключевые витамины, а также кофеин. Ежегодно в мире потребляется от 400 миллиардов до одного триллиона чашек кофе. Это много гущи, которая потенциально попадает в помойку.

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Для тех, кто интересуется натуральным садоводством и органическими практиками, возможность перенаправить часть этих отходов на здоровье и благополучие растений может быть только положительным моментом. Но важно выбирать кандидатов на кофе с умом и умеренно. Хотя он может творить чудеса как улучшитель почвы и даже помогать отпугивать вредителей, таких как комары и слизни, глупо разбрасывать остатки без разбора вокруг каждого растения, которое у вас есть.

Добавление кофейной гущи к более широкому процессу компостирования может быть самым разумным способом обеспечить сбалансированное питание растений, но в зависимости от растения существуют и другие способы.

Вот растения, которые больше всего любят кофейную гущу, а также советы о том, как лучше всего применять кофейную гущу и обеспечить, чтобы растения получили максимальную пользу от кофейной подкормки.

Как добавить кофейную гущу к растениям

Прежде чем мы рассмотрим растения, которые больше всего процветают от кофейной гущи, стоит понять, как лучше всего ее употреблять. Полезна ли кофейная гуща для растений в любой форме? Не совсем — простое засыпание кофе на высокие грядки, смешанные грядки и контейнеры может стать рецептом катастрофы. Использованная кофейная гуща не обязательно вызовет слишком много проблем в небольших количествах, но подумайте, какие растения любят кислоту, а какие щелочность, и проверьте pH почвы, прежде чем добавлять кофейную гущу. В больших количествах она может повысить уровень кислотности в почве

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Если вы используете кофейную гущу как почвенную добавку, попробуйте закопать ее на глубину около 10 см. Полезна ли использованная кофейная гуща для растений, если ее применять непосредственно? Обычно не рекомендуется просто разбрасывать кофейную гущу в большом количестве по поверхности почвы, поскольку в крайних случаях она может отталкивать воду. Вы также можете добавлять кофейную гущу как заварку, замочив ее в горячей воде и дав ей остыть — это более быстрый способ получить питательные вещества из почвы.

Лучший способ воспользоваться преимуществами кофейной гущи — это добавить ее в компостный контейнер. Разумным соотношением будет четыре части зеленых отходов к одной части кофейной гущи. Использование традиционных методов компостирования может занять несколько месяцев, хотя электрические компостирующие установки могут ускорить процесс. Только убедитесь, что общий состав кучи не содержит более 15% кофейной гущи.

Для каких растений полезна кофейная гуща

В зависимости от того, сколько кофе дается растениям и как, гуща может обеспечить значительное количество калия, фосфора, кальция, железа, азота, магния и цинка. Она также питает почвенные микробы, которые высвобождают клеи, способствующие общему дренажу и структуре почвы. Более того, кофейную гущу также можно использовать как средство для уничтожения слизней и комаров. Чтобы эффективно отпугивать слизней, добавляйте ее к растениям в виде разведенного почвенного раствора или листового опрыскивания. Чтобы отпугивать комаров, сожгите немного гущи — запах выделяет дым, который

Обычно больше всего в кофе нуждаются растения, которые по своей природе любят кислоту, хотя степень влияния на уровень кислоты будет отличаться в зависимости от существующего pH почвы и способа внесения.

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Гортензии

Гортензии / © ТСН

Многие гортензии, в частности сорта широколистной гортензии, способны менять цвет в зависимости от pH почвы, в которую они посажены. Если pH почвы кислый (ниже 6), то цветы могут менять цвет с розового на синий. И наоборот, щелочные условия могут сделать цветы розовыми. Добавление кофейной гущи может помочь сместить цветочные тона к синему концу спектра, если вам это нравится.

Однако следует предостеречь относительно кофейной гущи для гортензий: не гарантировано, что добавление кофейной гущи приведет к резкому изменению цвета ваших цветов. Другие факторы, такие как регион USDA и конкретный сорт гортензии, могут влиять на вероятность этого. Тем не менее, при выращивании гортензии, как правило, достаточно спокойны, чтобы оценить кислую почву, поэтому они точно оценят порцию кофе, то ли в виде почвенного полива, то ли в форме компоста.

Камелии

Органические удобрения — лучший выбор для камелий с их безупречным и, казалось бы, бесконечным цветением. Регулярное удобрение камелий с ранней весны до начала лета рекомендуется для обеспечения пышного цветения год за годом.

Хотя кофейная гуща не должна использоваться как полная альтернатива удобрениям, она идеально подходит как дополнение к вашему режиму удобрения камелии. Гущу особенно полезно добавить к компосту, который можно использовать для подкормки кустарника перед сезоном цветения. Добавление слишком большого количества гущи непосредственно в почву может привести к образованию комочков, поэтому компостная смесь, лучше всего подходит для состояния почвы и сбалансированного питания.

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Рододендроны

Рододендрон / © gettyimages.com

Есть несколько замечательных аспектов использования кофейной гущи при выращивании рододендронов. Во-первых, они любят кислоту, поэтому ценят дополнительную кислотную дозу, которую обеспечивает ваш компост с кофейной гущей. Второе преимущество заключается в том, что грубая структура почвы (внесена непосредственно или как часть компоста) очень полезна для отпугивания слизней и улиток, которые любят тенелюбивые рододендроны.

Если вы вносите непосредственно в корневую систему, добавляйте кофейную гущу только несколько раз в год на грядки и бордюры. Если вы выращиваете рододендроны в контейнерах, достаточно нескольких применений кофейной гущи (один раз весной и снова в начале лета). Опять же, не оставляйте использованную гущу на поверхности почвы, поскольку она может образовывать барьер, который предотвращает действие воды, а в некоторых случаях может привести к ее задержке. По возможности следите за дренажем при использовании гущи.

Добавление кофейной гущи в компостную кучу или компостный контейнер — это хорошее решение, если вы хотите использовать кофейную гущу, но не хотите рисковать нарушить увлажнение или дренаж вокруг ваших растений.

Азалии

Азалия / © ТСН

Замечательные азалии, которые не требуют особого ухода, являются популярным выбором для садов, и креативных современных схем посадки. Представленные как листопадными, так и вечнозелеными породами, они создают мягкую, беззаботную, но очень структурированную элегантность, обычно цветут весной (хотя некоторые сорта азалии снова цветут в конце лета или осенью).

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Добавляя кофейную гущу к азалиям, обязательно сначала высушите гущу и подумайте о том, чтобы втереть ее в почву, чтобы она не образовывала корку на поверхности почвы (что может негативно повлиять на дренаж и удержание воды кустарником). Избегайте прямого контакта со стеблем. Или же добавьте в компостную кучу или компостный контейнер для более сбалансированной и нежной дозы кофеина.

Черника

Если есть одна культура, которую стоит угостить лишней гущей, то это пышная и великолепная черника. Добавление использованной гущи непосредственно в землю или в компостную кучу или контейнер принесет пользу этому любителю фруктовой кислоты дополнительным азотом, калием и магнием, а также хитро поможет немного снизить pH почвы (черника предпочитает pH около 4-5,5).

Если вы добавляете кофейную гущу непосредственно к чернике, не добавляйте ее очень густым количеством — делайте внесения легкими и редкими (и в идеале втирайте в почву, чтобы на поверхности не образовывалась корка). Не добавляйте более трех внесений в течение одного вегетационного периода. Добавление гущи в компост, как правило, является самым эффективным (и наименее рискованным) способом дать вашей чернике кофейный заряд.

Розы

Розы / © ТСН

Привлекательность кофейной гущи при выращивании роз, возможно, удивляет, но это действительно чудодейственное средство для развития цветения. Во-первых, гуща пополняет уровень азота, способствуя энергичному росту листьев. При использовании в качестве почвенной добавки или добавки к компосту, гуща также помогает бороться с такими болезнями, как фузариозное увядание. Применение гущи даже поддерживает почву достаточно грубой, чтобы отпугивать вредителей, таких как слизни и улитки.

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Хотя кофейная гуща не поможет розам расти, она, безусловно, могут дать розам шанс с точки зрения силы цветения. Однако, как и с другими растениями, упомянутыми здесь, не обольщайтесь полагаться только на кофейную гущу как источник питания для растений.

Мирная лилия и потос

Потос / © Credits

Кофейная гуща является прекрасным питательным напитком или дополнением компоста для ряда комнатных растений, включая алоэ вера, змеиные растения и африканские фиалки. Однако, лилии мира и растения потос — это два комнатных растения, которые очень любят кофейную гущу. Лилии мира ценят легкое повышение кислотности, а также структурные преимущества для почвы, что позволяет корням лучше извлекать полезные вещества из него. Потос также ценит аэрационные свойства почвы, если его добавлять как нежную почвенную смесь или компост.

Хотя эти два комнатных растения любят кофейную гущу, убедитесь, что вы все еще даете своим комнатным растениям удобрение общего назначения с медленным высвобождением или разведенное удобрение общего назначения ежемесячно в течение вегетационного периода. Кофейная гуща является прекрасным потенциальным источником азота, но в идеале ее следует рассматривать как дополнение к более широкому режиму подкормки.

Растения, которые не любят кофейную гущу

Некоторые растения чувствительны к кофе или к его воздействию на почву. Растения, любящие щелочность, лучше не использовать, поскольку кофейная гуща может снизить pH почвы. К ключевым растениям, любящим щелочность и не любящим кофейную гущу, относятся сирень, розмарин и клематис. Помидоры также не подходят для кофейной гущи, поскольку кофеин может негативно влиять на их рост. Кофейная гуща удерживает влагу, поэтому ее не рекомендуется использовать для суккулентов, кактусов и растений, которые предпочитают более сухие условия (средиземноморские растения, такие как лавр, розмарин и тимьян

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Всегда лучше добавлять использованную гущу. Неиспользованная гуща обычно слишком сильная, и любая польза будет сведена на нет. Кроме использования, убедитесь, что гуща применяется в сухом виде. Для лучших результатов, как правило, лучше добавлять гущу к компосту, а не непосредственно к растениям. Это поможет создать более мягкую и сбалансированную подкормку растений. Если это не удается, смешайте кофе с почвой, а не просто рассыпьте его вокруг стеблей растений. Важно соблюдать умеренность, когда даете растениям кофе.