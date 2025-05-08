Они погибнут навсегда: как уничтожить сорняки натуральными средствами

Сорняки / © ТСН

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Нежелательные сорняки могут сделать ваш сад и подъездные пути неаккуратными, а их удаление всегда является сложной задачей. Они быстро распространяются по саду и их нужно либо удалять руками, либо использовать эффективный раствор для уничтожения сорняков.

Однако, существует простой способ избавиться от этих сорняков, и для этого вам не понадобится покупать какие-нибудь дорогие продукты. Простой самодельный раствор для уничтожения сорняков можно приготовить дома только из двух натуральных средств, и он творит чудеса, рассказывает Еxpress.co.uk .

Эти средства – соль и уксус – можно найти на любой кухне, но их нужно использовать осторожно, чтобы не нанести вред окружающим растениям и здоровью почвы.

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Сочетание соли и уксуса создает эффективное, быстродействующее средство для уничтожения сорняков для патио и садов.

Уксус (уксусная кислота) обезвоживает сорняки, разрушая их клеточные стенки, тогда как соль (хлорид натрия) нарушает водный баланс в корнях растений, предотвращая поглощение влаги.

Также добавление средства для мытья посуды может повысить эффективность раствора, помогая ему лучше прилипать к листьям для лучшего поглощения.

Чтобы сделать это самодельное средство для уничтожения сорняков, смешайте один стакан соли с четырьмя литрами белого уксуса в пульверизаторе или опрыскивателе сада. Наносите смесь непосредственно на листья сорняков в солнечный день, избегая других растений, поскольку этот раствор не является выборочным и уничтожит любое растение, которое он коснется.

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Будьте осторожны при использовании этой смеси. Соль может сделать почву неплодородной на длительный период, поэтому лучше избегать ее нанесения на грядки или газоны.

Этот метод идеально подходит для подъездных путей, тротуаров и промежутков между брусчаткой, где рост растений нежелателен.

Однако многолетние сорняки, такие как одуванчики и березки, могут снова вырасти, если их глубокие корни не будут полностью удалены.