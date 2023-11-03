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Они работают: 9 приемов, которые помогут дольше сохранить ваши продукты свежими

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
47
Время на прочтение
1 мин
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Они работают: 9 приемов, которые помогут дольше сохранить ваши продукты свежими

Как продлить хранение пищи в холодильнике / Фото: Credits

Блоггерша Шантель Мила Ибботсон имеет более 2 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми делится своими советами по организации домашнего пространства.

В одном из своих видео она предлагает 9 приемов, которые помогут продлить срок хранения пищи и овощей в холодильнике.

  1. Заморозьте остатки томатной пасты, разделив на порции, чтобы сохранить их свежими еще месяц.
  2. Поставьте метки на яйца, чтобы знать, какие использовать в первую очередь.
  3. Храните яблоки с картофелем, чтобы предотвратить прорастание.
  4. Составляйте помидоры ножкой вниз, чтобы сохранить их свежими.
  5. Положите бумажное полотенце поверх зелени, чтобы предотвратить увядание.
  6. Измельчите увядшую зелень и заморозьте, сложив в смузи-бустер.
  7. Освежите клубнику, замочив ее в ледяной воде.
  8. Сохраните травы свежими, держа пучок в воде.
  9. Храните молоко в нижней части холодильника, чтобы сохранить его свежим.

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Дата публикации
Просмотры
47
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