Они работают: 9 приемов, которые помогут дольше сохранить ваши продукты свежими

Блоггерша Шантель Мила Ибботсон имеет более 2 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми делится своими советами по организации домашнего пространства.

В одном из своих видео она предлагает 9 приемов, которые помогут продлить срок хранения пищи и овощей в холодильнике.

Заморозьте остатки томатной пасты, разделив на порции, чтобы сохранить их свежими еще месяц. Поставьте метки на яйца, чтобы знать, какие использовать в первую очередь. Храните яблоки с картофелем, чтобы предотвратить прорастание. Составляйте помидоры ножкой вниз, чтобы сохранить их свежими. Положите бумажное полотенце поверх зелени, чтобы предотвратить увядание. Измельчите увядшую зелень и заморозьте, сложив в смузи-бустер. Освежите клубнику, замочив ее в ледяной воде. Сохраните травы свежими, держа пучок в воде. Храните молоко в нижней части холодильника, чтобы сохранить его свежим.

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