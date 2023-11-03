Они работают: 9 приемов, которые помогут дольше сохранить ваши продукты свежими

Блоггерша Шантель Мила Ибботсон имеет более 2 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми делится своими советами по организации домашнего пространства.
В одном из своих видео она предлагает 9 приемов, которые помогут продлить срок хранения пищи и овощей в холодильнике.
- Заморозьте остатки томатной пасты, разделив на порции, чтобы сохранить их свежими еще месяц.
- Поставьте метки на яйца, чтобы знать, какие использовать в первую очередь.
- Храните яблоки с картофелем, чтобы предотвратить прорастание.
- Составляйте помидоры ножкой вниз, чтобы сохранить их свежими.
- Положите бумажное полотенце поверх зелени, чтобы предотвратить увядание.
- Измельчите увядшую зелень и заморозьте, сложив в смузи-бустер.
- Освежите клубнику, замочив ее в ледяной воде.
- Сохраните травы свежими, держа пучок в воде.
- Храните молоко в нижней части холодильника, чтобы сохранить его свежим.
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