Они с вами навсегда: 8 самых долговечных многолетних растений, которые прекрасно цветут десятилетиями

Розы / © ТСН

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Содержание Пионы Лилейники Нарциссы Хосты Розы Баптизия Морозник Ирис

Создание красивого декоративного сада - это действительно труд любви. Независимо от того, создаете ли вы роскошные клумбы или размещаете растения в небольших уголках, этот процесс часто требует вложений времени, денег и видения.

Если вы хотите долговечной красоты с меньшим количеством пересаживания, долговечные многолетние растения — идеальный выбор. Неудивительно, что как домашние садоводы, так и ландшафтные дизайнеры ищут эти растения, планируя новые клумбы.

Хотя единого окончательного списка самых долговечных многолетних растений может не существовать, несколько проверенных сортов заслужили свое место в истории садоводства, процветая десятилетиями. Широкий выбор этих надежных многолетних растений обеспечивает вам годы цветения и избавляет вас от хлопот замены растений каждый сезон.

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Итак, какие многолетние растения живут дольше всего, которые могут оживить ваш сад на поколение или даже больше, рассказывает GardeningKnowHow.

Прежде чем углубляться в варианты с самым долговечным сроком службы, важно сузить поиск по функции и местоположению. Некоторые многолетние растения процветают в тени, тогда как другие нуждаются в полном солнечном месте. Некоторые растения агрессивно разрастаются, а другие растут медленно аккуратными куртинами. Также учитывайте размер растения в зрелом возрасте.

Долговечные многолетние растения не ограничиваются цветами. Декоративные травы, кустарники и даже некоторые почвопокровные растения можно отнести к растениям, которые надежно возвращаются год за годом.

В общем, долговечное многолетнее растение — это растение, которое может выжить и процветать 20 лет или более, иногда даже полвека, с минимальным уходом. Ключ к успеху — выращивать растения, которые хорошо подходят к вашим условиям выращивания и зоне морозостойкости.

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Пионы

Пионы / © Associated Press

Пионы являются одними из самых любимых среди всех самых долговечных многолетних растений, и не без оснований. Со своими гофрированными, романтическими цветами и пышными листьями, пионы являются зрелищем, которое стоит увидеть в конце весны и в начале лета. В среднем большинство пионов могут легко выжить в саду не менее 50 лет и часто передаются из поколения в поколение. Они требуют минимального ухода, кроме удовлетворения требований к полному солнцу, хорошо дренированной почвы и неглубокой посадочной ямы.

Лилейники

Лилейники / © Credits

Хотя отдельные цветы лилейников живут только один день, вместе эти выносливые, неприхотливые многолетние растения обеспечивают море цветов в течение недель или месяцев, даря цветение за цветением в течение всего лета. После того, как лилейники приживутся в саду, они могут жить десятилетиями, часто переживая садовника, который их посадил. Благодаря широкому разнообразию цветов, лилейники являются чрезвычайно быстрорастущим выбором для цветочных клумб. По этой причине растения, возможно, придется выкапывать и делить через несколько лет.

Нарциссы

Нарциссы / © Credits

Часто недооцененные из-за своей многолетней ценности веселые нарциссы являются сущностью весны. Как луковичные цветы, нарциссы возвращаются год за годом, размножаясь в золотистые соцветия. В правильных условиях они легко натурализуются и могут жить бесконечно долго. В отличие от тюльпанов, которые могут увянуть через несколько лет, нарциссы часто улучшаются с возрастом.

Хосты

Хосты / © Credits

Хотя хосты и цветут, их выращивают преимущественно ради их блестящих листьев. Они являются чрезвычайно популярным выбором для использования в тенистых садах. Их яркие листья — от сине-зеленого до пестрого белого и лаймового — выделяются в местах с низким уровнем освещения. При надлежащем уходе взрослая хоста может жить 20-30 лет или дольше, а их способность медленно разрастаться со временем делает их также замечательными почвопокровными растениями.

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Розы

Розы / © ТСН

Хотя кусты роз часто считаются трудными для выращивания — и поэтому недолговечными — это зависит от сорта. Хотя чайно-гибридные могут потребовать дополнительного внимания, многие кустовые розы и розы-реликвии невероятно долговечны и устойчивы к болезням. При надлежащем уходе, включая регулярный полив и подкормку, зрелые кусты роз могут процветать десятилетиями, предлагая сезон за сезоном потрясающее цветение и аромат.

Баптизия

Баптизия / © Credits

Баптизия — это растение прерий с цветами, похожими на люпин, весной и привлекательными семенными коробочками осенью. Эти растения развивают глубокие стержневые корни, что делает их засухоустойчивыми и чрезвычайно долговечными. Однако они медленно растут, поэтому вам, возможно, стоит сначала купить более укорененное растение. Некоторые растения живут на одном месте 20 или 30 лет и хорошо растут на полном солнце и в полутени.

Морозник

Морозник / © Credits

Эти изящные растения являются отличной инвестицией, поскольку они могут жить 30-40 лет. После того как морозники приживутся, они требуют минимального внимания и привносят цвет в то время года, когда в саду мало жизни, цветут в конце зимы и в начале весны.

Ирис

Ирис / © Associated Press

Ирисы, особенно «бородатые» сорта, ценятся за свои яркие цветы и могут быть очень долговечными при условии надлежащего ухода. Эти растения имеют привлекательность семейной реликвии, а их корневища и отделения часто передаются через семьи. Бородатый ирис обычно живет 20-25 лет или более, но только при условии разделения каждые 3-5 лет. Без такого ухода они могут перерасти и перестать хорошо цвести.

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