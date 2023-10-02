Они съедят всех слизней: зачем и как привлечь в свой сад ежей

Слизни и улитки — распространенные вредители, которые могут свести на нет тяжелую работу садовника, но, к счастью, есть естественный способ отпугнуть вредителей от садов. Для этого вам нужно пригласить в свой сад ежей.

Этим летом большинство садоводов не могли не заметить, как много вреда причиняют их саду и огороду улитки и слизни. Поэтому? чтобы в следующем году ситуация не повторилась, стоит подумать о том, чтобы привлечь в свой сад борцов со слизнями - ежей.

Ежи часто приходят в сад именно осенью и начинают готовиться к спячке, добывая пищу и строя гнезда. Ежики будут есть слизней, улиток, гусениц и уховерток, а также множество других насекомых и вредителей, которые могут пожирать ваши посевы, что может уничтожить растения или сделать их очень уязвимыми с приближением холодов.

Дэвид Домони, эксперт по садоводству, писатель и телеведущий, рассказал для Еxpress.co.uk, что нужно предпринять, чтобы сделать свой сад более привлекательным для ежей.

Приготовьте для ежей еду

Самый очевидный способ помочь ежам — это разложить для них еду, чтобы дополнить их естественный рацион, но важно знать, что их следует кормить только водой и кормом для кошек или собак. Свежее молоко и хлеб вызывают расстройство желудка и могут вызвать заболевание, а ежам в это время года необходимо много здоровой пищи, чтобы накопить жир перед впадением в спячку.

Попробуйте поставить миску с качественным кормом для кошек или собак или кошачьим печеньем и побольше воды для питья. Не забывайте ежедневно убирать несъеденную еду и мыть посуду, в которую она была помещена.

Как привлечь в свой саж ежей / Фото: iStock

Подумайте о безопасности вашего сада

Если вы привлекаете ежей в свой сад, важно убедиться, что он для них безопасен.

Убедитесь, что крышки всех мусорных баков плотно закрыты и что ежи не запутаются в садовых сетях.

Замените сетку, к которой вы крепите плечистые растения жесткой конструкцией или используйте толстую веревку и держите ее натянутой.

Ежи любознательны и любят исследовать окрестности. Некоторые места в вашем саду могут стать ловушкой для ежей, что сделает их уязвимыми или может привести к травмам.

Откажитесь от пестицидов и химикатов

Многие эксперты по садоводству рекомендуют не использовать в саду пестициды, добавки для ухода за газоном или агрессивные химикаты, поскольку это может нанести серьезный вред дикой природе.

Обработка газонов уменьшает популяцию червей. Пестициды, инсектициды и гранулы от слизней токсичны и уменьшают количество еды для ежей. Кроме того, если у вас в саду рассыпаны химикаты, ежи могут съесть что-то, что причинит им вред.

Не выпускайте собаку ночью

Если у вас есть собака, не выпускайте ее в сад без привязи в ночное время, так как это вызовет сильный стресс у ежей. Держите ее на поводке и постарайтесь оградить уголок вашего сада от вашей собаки, если можете, чтобы повысить вероятность появления ежей.

Наличие дикой части вашего сада вдали от домашних животных, где есть какое-либо укрытие, например, куча бревен или куча листьев, повысит вероятность того, что ежи зайдут в сад.

Стригите газон аккуратно

При стрижке газона будьте очень осторожны и следите за тем, чтобы они не потревожить ежей, в случае, если они свили гнездо на вашем газоне. Ежики не убегут от звука газонокосилки или триммера – проверьте, прежде чем стричь, чтобы избежать ужасных травм или смерти ежей. Одиноких ежиков можно просто перенести в другое место. Переезд семьи ежей может доставить больше сложностей? поэтому лучше оставить их там, где вы их нашли.

Если вам удастся привлечь ежей, вам не придется бороться со слизнями, используя агрессивные средства и ваш сад не пострадает.

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