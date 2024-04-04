Они тихони: 15 пород собак, которые не лают

Для собак естественно шуметь, когда они чувствуют беспокойство, нуждаются во внимании или хотят что-то вам сказать. Но многие из нас предпочли бы, чтобы собаки лаяли как можно реже. Особенно если жить с собакой приходится в многоквартирном доме.

Иногда поиск молчаливого домашнего питомца становится необходимостью как для душевного спокойствия, так и для гармонии с собакой. Некоторые породы более громкие, чем другие; гончие и некоторые игрушечные породы известны тем, что могут "многое рассказать", а другие склонны держать свои мысли при себе. Обучение может иметь большое значение, но выбор породы, которая с меньшей вероятностью будет тявкать на любой раздражитель, также может обеспечить вам успех.

Good Housekeeping составил список из маленьких, средних и крупных собак, которые не слишком много лают и станут идеальными домашними животными для проживания в квартире.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд / Фото: Associated Press

Первоначально это была рабочая порода, предназначенная для помощи на швейцарских фермах, но теперь эти нежные гиганты хорошо уживаются в семьях благодаря своему уравновешенному характеру.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото: Credits

Такая собака была у Шарлотты в "Сексе в большом городе". Характеристики игрушечной породы идеально подходят для городской жизни: тихие, дружелюбные, абсолютно очаровательные. И, конечно, они редко лают.

Французский бульдог

Французский бульдог / Фото: Credits

Французы - еще одни счастливые обитатели квартиры, которые не нуждаются в особых упражнениях, кроме быстрых прогулок. На самом деле их приплюснутые носы означают, что они лучше всего себя чувствуют в умеренном климате, где много времени проводят отдыхая. Их игривый характер не проявляется в лае.

Бульдог

Бульдог / Фото: Credits

То же самое касается и английской версии бульдогов. Более крепкие собаки не будут слишком часто шуметь, так как они вполне довольны тем, что продолжают дремать на диване.

Басенджи

Басенджи

Басенджи буквально называют "собакой, не лающей", потому что они издают мало шума, но эта порода не совсем немая. Когда они решают высказаться, издают странные звуки, похожие на йодли.

Борзая

Борзая

Собаководы описывают их как "тихих и кошачьих", но они могут развивать скорость до 65 км в час, когда начинают бежать, поэтому лучше не спускать их с поводка, пока они не будут действительно хорошо обучены.

Шотландский дирхаунд

Шотландский дирхаунд / Фото: Associated Press

Шотландский дирхаунд высотой почти 90 см в холке, вероятно, не поместится у вас на коленях, но высокая гончая компенсирует это достойным и нежным характером. Их средний уровень энергии означает, что они могут насладиться хорошим галопом на свежем воздухе, за которым следует долгий сон.

Мягкошерстный пшеничный терьер

Мягкошерстный пшеничный терьер / Фото: Credits

Они лают, когда это необходимо, но обычно сообщают о своем присутствии так называемым "пшеничным приветствием", сопровождаемым множеством прыжков.

Сиба-ину

Сиба-ину / Фото: Credits

Эти собаки остаются молчаливыми, пока время от времени не издают "крик Шиба".

Австралийская овчарка

Австралийская овчарка / Фото: Credits

Активные и сообразительные, аусси предупредят своих владельцев, если посчитают, что что-то требует их внимания (или кто-то выходит из строя), но вряд ли начнут лаять по пустякам.

Ирландский сеттер

Ирландский сеттер / Фото: Associated Press

Эти красивые сеттеры с красной шерстью — охотничьи, а не сторожевые собаки, поэтому их вокализация, как правило, ограничивается выслеживанием добычи, если вы используете их по прямому назначению. Поскольку они созданы для работы, у них много энергии, но они добрые натуры, которые с этим справляются.

Ши-тцу

Ши-тцу / Фото: Credits

Хотя мелкие породы, как правило, имеют репутацию тявкающих, это не всегда так. Исторически молчаливые ши-тцу жили вместе с китайской королевской семьей. Радостные щенки имеют более чем тысячелетний опыт работы в качестве компаньонов, поэтому они опытные соседи по комнате.

Глен оф имаал терьер

Глен оф Имаал терьер / Фото: Associated Press

Если вам нравится мужество терьеров, но вам хотелось бы немного меньшей возбудимости, эта более нежная порода для вас. Гленс по-прежнему обладает тем сильным духом, который вы так любите в этой категории, но они тише, чем многие из их более неистовых собратьев.

Салюки

Салюки / Фото: Associated Press

Они могут быть немного независимыми (т. е. им потребуется много тренировок), но точно не громкими. Быстрые гончие могут бегать на максимальной скорости, а их преданность своим владельцам считается одним из их самых желательных качеств. Дайте им много указаний и много упражнений, и они отдадут вам все свои силы.

Родезийский риджбек

Родезийский риджбек / Фото: Credits

Эти "африканские львиные собаки" получают высшие оценки за уравновешенный характер, атлетизм и ласковый характер. Вы узнаете их по линии волос, растущей в противоположном направлении от остальной шерсти, которая образует фирменный гребень вдоль позвоночника.

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