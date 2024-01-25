Они тратят наши деньги с бешеной скоростью: 5 самых энергозатратах бытовых приборов

Наши дома полны электроприборов и гаджетов, однако не все знают, какие из них оказывают наибольшее влияние на счета за электроэнергию.

Если вы хоти те экономить деньги на счетах за электричество, важно понимать, какие приборы потребляют больше всего энергии.

Эксперт Еxpress.co.uk выделил пять бытовых приборов, которые могут серьезно повлиять на ваш бюджет, а также дал советы о том, как сократить расходы и энергопотребление.

Сушилки для белья

Средний цикл сушильной машины потребляет 4,5 кВтч за цикл. Использование сушилки требует много энергии, поэтому высушить одежду без использования машины — отличный способ сэкономить электроэнергию и деньги. Или просто воспользуйтесь энергосберегающим режимом сушильной машины, чтобы сэкономить немного денег.

Посудомоечные машины

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Посудомоечные машины потребляют в среднем от 0,5 кВт до максимум 2 кВт за цикл, что со временем может значительно увеличиться. Чтобы сэкономить деньги, потребители могут включать посудомоечную машину только тогда, когда она заполнена, или использовать режим энергосбережения.

Холодильники-морозильники

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Холодильники с морозильной камерой потребляют в среднем 1,5 кВтч в день. Хотя этот прибор нельзя выключить, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы снизить потребление энергии.

Чтобы сэкономить деньги, потребители могут регулярно размораживать холодильник с морозильной камерой, держать открывать дверь только на несколько секунд и как можно реже, класть в холодильник только холодные продукты.

Стиральные машины

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Стиральные машины потребляют в среднем 2,1 кВтч за цикл. Чтобы сэкономить деньги, стирайте одежду при полной загрузке, используйте эко-режим стиральной машины и избегайте цикла предварительной стирки.

Большую часть грязи и микробов на одежде можно удалить холодной водой, поэтому используйте более холодные настройки.

Электрические духовки

Электрическая духовка обычно использует 0,87 кВтч в час. Чтобы сэкономить деньги, используйте настройку вентилятора духовки и выключайте ее, когда ею не пользуетесь. Разогревайте духовку только при необходимости, так как на предварительный разогрев духовки тратится энергия.

Альтернативно, по возможности, используйте микроволновую печь или тостер. Эти приборы потребляют меньше энергии, чем ваша духовка.

Если готовите только для одного или двух человек, подумайте о приобретении аэрофритюрницы.

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