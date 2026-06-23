Они вернутся в следующем году: почему нельзя обрезать отцветшие цветы этих 5 видов

Календула / © Getty Images

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Обрезать отцветшие цветы — это одна из тех привычек, которая со временем становится автоматической. Вы замечаете увядший, коричневый цветок, обрезаете его до листового узла и продолжаете работу, уверенные, что на его месте появится ещё одна волна свежих цветов.

На протяжении большей части сезона этот инстинкт оправдан. Он поддерживает порядок на грядках, предотвращает болезни и побуждает ваши растения направлять свою энергию на непрерывное цветение. Однако к июню некоторые цветы лучше оставить в покое. Пусть эти культовые любимцы сада дадут семена, и они подарят вам растения в следующем году совершенно бесплатно, разбросанные там, где они упадут.

Какие цветы лучше не трогать в июне, рассказывает GardeningKnowHow.

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Для этих цветов конечной целью является производство семян, чтобы обеспечить выживание их линии. Как только вы перестаете обрезать отцветшие цветы, эти растения переключают внимание с образования цветков на развитие семян. Позволив природе взять бразды правления в свои руки в июне, эти растения осыплют ваши грядки щедрым количеством спелых, устойчивых семян. Полученное потомство появится совершенно бесплатно, заполняя пробелы органичным, естественным потоком, который ни один дизайнер никогда не смог бы воссоздать.

Оставить эти ключевые декоративные растения для рассады — отличный способ сэкономить немного денег (или отложить их на другие цветочные прихоти). Просто позвольте этим хитрым самосевам создать волну надежного будущего цвета. Эти растения прекрасно растут, но не требуют больших усилий, хорошо укореняются и легко приживаются, часто в тех местах, где вы бы никогда не подумали их посадить. Поэтому убедитесь, что вы дали этим культовым бордюрным красавицам возможность проявить себя.

Оставьте эти цветы для рассады в июне

Ни один из этих садовых цветов не потребует ухода, чтобы дать семена. Просто дайте последним цветкам высохнуть прямо на стебле, пока семенные коробочки не набухнут, не созреют и не раскроются естественным образом.

Хотя большинство из них приспосабливаются к зонам морозостойкости USDA 3–11, их конечный успех при самосеве зависит от состояния почвы под ними. Семена, которые попадают на твёрдую, уплотнённую землю или густую сорную траву, вряд ли приживутся. Чтобы создать условия для успешного самосева, убедитесь, что ваши бордюры имеют рыхлую, хорошо дренированную почву и много яркого солнечного света, который служит идеальной средой для прорастания семян.

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Прежде чем дать вашим растениям распуститься, небольшая подготовка почвы гарантирует, что эти будущие саженцы хорошо приживутся. Держите участок посадки чистым от агрессивных сорняков и проверяйте состояние почвы, чтобы обеспечить максимальную всхожесть.

Если ваша почва выглядит истощённой или уплотнённой из-за обильного урожая в этом сезоне, добавьте тонкий слой мульчи. Рассыпьте её по верхнему слою почвы, чтобы помочь сохранить жизненно важную влагу. Это поможет создать идеальную среду для быстрого прорастания после того, как семенные коробочки лопнут, создав условия для красивого будущего цветения.

Незабудки

Незабудки / © Credits

Вот честная правда: незабудки (Myosotis sylvatica) так охотно самосеются, что вашей главной задачей как садовода часто становится сдерживание их разрастания. Эти очаровательные двулетние растения дают облакообразные соцветия.

Россыпи небесно-голубых цветов будут радовать вас всю весну, но к июню это зрелище начинает угасать. Когда лепестки опадают, они оставляют крошечные, окрашенные семенные коробочки, которые цепляются за одежду и за любые кусты, мимо которых пролетают, именно так они попадают на несколько грядок дальше от места посадки. Если оставить увядшие растения на месте в июне, это почти гарантирует ковер рассады к осени. Они холодостойки, хорошо растут в зонах USDA 3–9 и прекрасно себя чувствуют в полутени.

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Чтобы получить максимальную отдачу от незабудок, попробуйте посадить рядом другие растения, подходящие для полутени, например хосты. Хотя незабудки не слишком требовательны к почве, они не переносят сухую, уплотнённую глину. Поддерживайте участок влажным, но хорошо дренированным, и избегайте тяжелых удобрений.

Календула

Календула / © Credits

Немногие однолетние растения разбрасывают свои семена с такой энергией, как жизнерадостные бархатцы или календула. Если оставить растение несобранным, оно быстро сформирует серповидные семенные головки. Они развиваются за несколько недель и попадают в почву вокруг материнского растения. В зависимости от того, насколько мягкий у вас климат, эти семена либо мгновенно прорастают, придавая осеннему пейзажу дополнительный румянец, либо остаются в почве на всю зиму, чтобы зацвести весной. Поскольку календула цветет непрерывно с конца весны до первых заморозков, вы ничего не теряете, жертвуя несколькими отцветшими июньскими цветками ради семян, пока остальная часть растения продолжает цвести.

Календула хорошо растет на солнце и в полутени в зонах 2–11, предпочитая бедную, хорошо дренированную почву. Попробуйте выращивать их вместе с фиолетовыми травами, чтобы создать насыщенный контраст, который также помогает отпугивать вредителей. Хотя эти крепкие однолетние растения выносливы, они иногда могут подвергаться мучнистой росе, если летом влажность резко повышается.

Аквилегия

Аквилегия / © ТСН

Аквилегия (Aquilegia spp.) — это многолетнее растение, поэтому исходное материнское растение взойдёт следующей весной. Однако, если вы заинтересованы в распространении цветов вокруг, не проводя обрезку, вы можете превратить один кустик в обширную группу. К началу лета цветы уступают место коронообразным коробочкам. Когда эти коробочки высыхают, они раскрываются и разбрасывают блестящие семена по грядкам. Разновидности легко перекрестно опыляются, поэтому, если вы выращиваете несколько цветов и даете им семена, следующее поколение подарит неожиданные цветовые комбинации и уникальные формы.

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Эти выносливые многолетние растения прекрасно растут в зонах 3–9 и предпочитают полутень, плодородную почву и хорошо дренированные бордюры. Добавьте несколько растений с тонкой текстурой, таких как рута луговая, или декоративные травы, например, ковыль.

Калифорнийский мак

Калифорнийский мак / © Credits

Калифорнийский мак (Eschscholzia californica) лучше всего растет на бедной почве, поэтому гоняться за ним с ножницами неудобно. Оставленный в покое, он образует тонкие семенные коробочки, которые высыхают, скручиваются и разбрасывают семена на удивительное расстояние, поэтому растения в следующем году часто появляются на расстоянии 60 см от материнского растения. Выращенные из семян таким образом саженцы очень выносливы. Они развивают засухоустойчивый стержневой корень, что делает их крепкими и устойчивыми к жаре, а также плодородными и неприхотливыми в уходе.

Калифорнийские маки нуждаются в полном солнце и хорошем дренаже в зонах 3–10. Они великолепно смотрятся в сочетании с пустынными растениями или средиземноморскими культурами, такими как лаванда. Только не оставляйте их в тяжелой, переувлажненной глинистой почве, которая приводит к гниению корней.

Чернушка (Nigella damascena)

Чернушка / © Credits

Зрелищные семенные коробочки — это половина причины, по которой стоит выращивать чернушку (Nigella damascena). Как только причудливые, перьевидные голубые, розовые или белые цветы сбрасывают лепестки в июне, центр каждого цветка раздувается, превращаясь в бумажную капсулу в форме шарика, украшенную темно-бордовыми полосками. Когда эти капсулы полностью созревают, в них образуются небольшие отверстия сверху, что позволяет чёрным семенам высыпаться и рассеиваться по почве. Чернушка не переносит пересадки, поэтому если позволить растению самостоятельно размножаться естественным путём, это приводит к появлению более здоровых, счастливых и урожайных экземпляров.

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Это старинное любимое растение прекрасно растет на полном солнце или в полутени в зонах 2–11, приспосабливаясь практически к любому типу почвы, если она не задерживает стоячую воду. Они прекрасно смотрятся рядом с классическими коттеджными растениями, такими как живокость или пушистые цинии. Чтобы поддержать материнские растения в период плодоношения, добавьте небольшое количество универсального удобрения вокруг основания, чтобы обеспечить плавное высвобождение органических питательных веществ.

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