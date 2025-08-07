Они зеленые и голодные: чем подкормить помидоры, которые никак не созреют

Помидоры / © ТСН

Помидоры сейчас находятся в фазе плодоношения, и обычно в этот период они очень голодны, поэтому им нужно много калия, который является питательным веществом, необходимым для производства плодов.

Что нужно вашим помидорам именно сейчас, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Растения помидоров уже должны выглядеть крепкими, с большим количеством зеленых плодов на лозах, которые ждут созревания. Однако без регулярной подкормки эти помидоры могут не развиваться так, как ожидалось. Во время фазы плодоношения растения помидоров особенно голодны, нуждаясь в достаточном количестве калия в почве — важного питательного вещества для производства плодов.

Калий жизненно важен для транспортировки сахара, питательных веществ и воды от корней к плодам, а его отсутствие может привести к низкорослости помидоров или даже к их отсутствию. Это питательное вещество также повышает устойчивость к болезням, что делает его важным для предотвращения таких проблем, как гниль или фитофтороз цветков, особенно в летние месяцы.

Эксперт по садоводству дал простой совет для подкормки помидоров летом с помощью остатков банановой кожуры.

Бананы известны своим высоким содержанием калия. Калий является ключевым ингредиентом многих удобрений. Калий помогает живым организмам перемещать воду и питательные вещества между клетками.

Калий — это важное питательное вещество, которое, как говорят, делает растения крепче, чаще цветут или плодоносят, а также более устойчивыми к засухе. Бананы известны своим большим количеством калия, который нужен помидорам для роста, но также известно, что они улучшают размер, урожайность и даже вкус помидоров.

Это естественный метод улучшения почвы и среды для роста растений, увеличивая ваши шансы на получение больших и сочных помидоров в августе.

Как подкармливать помидоры банановой кожурой

Нельзя просто бросать банановую кожуру в почву, поскольку природные сахара фруктов могут привлекать вредителей, которые могут быстро поглотить ваши помидоры и уничтожить растение.

Зато оптимальный способ обеспечить растения банановой кожурой — это создать простой садовый чай, который можно использовать для полива помидоров.

Все, что вам нужно сделать, — это нарезать несколько банановых шкурок (двух шкурок на растение должно быть достаточно) и поместить их в стеклянную банку с крышкой.

Наполните банку водопроводной водой, покрывая кожуру, а затем дайте им постоять при комнатной температуре для брожения. Этот процесс должен длиться от двух дней до недели.

После этого просто процедите кожуру от воды и вылейте банановый чай в почву вокруг вашего растения.

Давайте этот банановый чай вашим помидорам каждые две недели в течение летних месяцев. Эта натуральная добавка поможет вырастить здоровые и сочные помидоры.