Оно может служить дольше: пять главных ошибок при стирке постельного белья

Хорошее постельное белье приносит его владельцам много удовольствия. Оно приятно на ощупь, радует взгляд, но и стоит недешево. Поэтому очень важно научиться правильно за ним ухаживать.

Постельное белье может оставаться мягким и удобным в течение многих лет. Но, если вы стираете его неправильно, срок службы может сильно сократиться. Эксперт по прачечным Деян Димитров поделился с читателями Еxpress.co.uk советами по уходу за простынями, пододеяльниками и наволочками, которые помогут вам сохранить их внешний вид надолго.

Вот пять главных ошибок, которых стоит избегать

Не стоит дожидаться видимых загрязнений

Первая ошибка заключается в том, что многие стирают постельное белье только тогда, когда оно явно грязное, тогда как на самом деле стирать его нужно регулярно, даже если оно кажется чистым.

Если вы ждете, пока ваши простыни станут заметно грязными, со временем могут накапливаться микробы, пот и грязь, что не только влияет на состояние ваших простыней, но и вредно для здоровья.

Стирайте простыни каждые две недели, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. Если вы спите с животными, то старайтесь стирать белье не реже одного раза в неделю.

Не пересушивайте белье в сушилке

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Еще одна ошибка, которую совершают многие, — это пересушивание постельного белья. Лишние минуты в сушилке могут необратимо повредить ткань.

Лучше всего сушить простыни естественным образом на веревке или вешалке, желательно на улице - для более свежего запаха и долговечности.

Не стирайте и не сушите постельное белье с полотенцами

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При загрузке белья никогда не следует стирать его с полотенцами. Это правда, что многие полотенца и простыни состоят из одного и того же материала (хлопка), но это не значит, что их нужно стирать вместе.

При стирке полотенца впитывают больше воды, чем простыни, и поэтому сохнут дольше, чем простыни. В сушилке полотенца образуют ворс, который может прилипнуть к простыням, а пушистые петли для полотенец могут тереться о тонкое постельное белье, изнашивая ткань.

Каждый материал имеет свой процесс стирки и требует достаточного пространства для циркуляции и правильного полоскания. Добавление различных по фактуре тканей в один цикл может создать дополнительное трение и изнашивание ваших простыней.

Кроме того, молнии или пуговицы на постельном белье могут испортить полотенца, зацепившись за ворс.

Не используйте агрессивные средства для стирки

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Для постельного белья, которое испачкано или долгое время не стиралось, есть соблазн загрузить агрессивное моющее средство или отбеливатель, но эксперт настоятельно не советует этого делать.

Слишком много моющего может изнашивать волокна, в конечном итоге вызывая дыры и разрывы. Эксперт также рекомендует использовать для стирки пищевую соду и белый уксус - эффективные заменители стирального порошка.

При выборе цикла стирки, выполняйте указания, написанные на этикетке

Всегда внимательно изучайте этикетку, хотя это может показаться очевидным, люди часто не читают инструкции на этикетке своего постельного белья и просто предполагают, что они требуют того же цикла, что и их полотенца и одежда.

Но каждый тип материала имеет разные требования к стирке. Хлопковые простыни лучше всего стирать при более низкой температуре, а некоторые ткани не следует гладить или сушить в сушильной машине.

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