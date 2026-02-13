ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
134
Время на прочтение
2 мин

Опасная близость — вещи, которые нельзя хранить возле обогревателя или батареи

Зимой, когда батареи и обогреватели работают на полную, наш дом становится не только теплее, но и потенциально опаснее, ведь некоторые привычные вещи возле источников тепла — прямая угроза безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Вещи, которые нельзя хранить возле обогревателя или батареи

Вещи, которые нельзя хранить возле обогревателя или батареи / © Credits

С наступлением холодов мы инстинктивно тянемся к теплу: передвигаем мебель ближе к батареям, сушим вещи на радиаторах, ставим обогреватели там, где «удобнее». Однако именно в этот период резко возрастает риск пожаров.

Издание Real Simple рассказало, что почти половина пожаров, связанных с отопительными приборами, случается с декабря по февраль. Хорошая же новость заключается в том, что большинства из них можно избежать, достаточно лишь пересмотреть, что именно и насколько близко мы держим у источников тепла.

Большая мебель

В небольших квартирах каждый метр на вес золота, поэтому диван у стены с батареей кажется логичным решением. Но именно крупная мебель — одни из самых опасных «соседей» радиаторов.

Почему это рискованно:

  • дерево и ткани могут постепенно перегреваться

  • синтетические материалы деформируются, плавятся и даже выделяют токсичные испарения

  • длительный нагрев способен довести материал до температуры воспламенения, даже без открытого огня

Золотое правило — оставляйте не менее 90 см между мебелью и обогревателями.

Аэрозоли и баллончики

Освежители воздуха, лаки, дезодоранты — мы храним их автоматически и не задумываемся об этом. Однако возле тепла они превращаются в настоящую опасность. Баллоны под давлением могут:

  • взорваться при перегреве

  • загореться из-за химического состава

Особенно опасно оставлять их в ванной комнате или коридоре, где рядом проходят тепловые трубы или радиаторы.

Шторы и жалюзи

Ткани — одни из самых легковоспламеняющихся материалов в доме. Если шторы касаются батареи, риск возрастает в разы.

Что можно сделать без ремонта:

  • поднимать горизонтальные жалюзи во время работы обогревателя

  • заменить длинные шторы на более короткие

  • подшить или укоротить ткань

Вертикальные жалюзи, которые касаются источника тепла, лучше вообще убрать, ведь они могут не только загореться, но и плавиться.

Бумага, книги и картон

Полка над батареей выглядит практичной, но книги, журналы, коробки и бумага — материалы, которые очень чувствительны к длительному нагреву:

  • бумага легко пересыхает и воспламеняется

  • предметы могут сдвинуться или упасть ближе к теплу

  • риск возрастает, когда никого нет дома

Батарея — не место для библиотеки или хранилища коробок.

Батареи и аккумуляторы

Литий-ионные батареи — от павербанков до аккумуляторов электросамокатов — категорически нельзя держать возле радиаторов. Это одна из основных причин домашних пожаров. Тепло может вызвать термический разгон — реакцию, которая приводит к.:

  • самонагрев

  • взрыва

  • мгновенного возгорания

Особенно опасно:

  • сушить или «подогревать» батареи возле обогревателей

  • заряжать их рядом с источниками тепла

Настоящий домашний комфорт — это не только тепло, но и ощущение защищенности. Иногда для этого достаточно просто передвинуть мебель, убрать одну вещь или пересмотреть привычное расположение предметов.

Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie