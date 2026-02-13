Вещи, которые нельзя хранить возле обогревателя или батареи / © Credits

С наступлением холодов мы инстинктивно тянемся к теплу: передвигаем мебель ближе к батареям, сушим вещи на радиаторах, ставим обогреватели там, где «удобнее». Однако именно в этот период резко возрастает риск пожаров.

Издание Real Simple рассказало, что почти половина пожаров, связанных с отопительными приборами, случается с декабря по февраль. Хорошая же новость заключается в том, что большинства из них можно избежать, достаточно лишь пересмотреть, что именно и насколько близко мы держим у источников тепла.

Большая мебель

В небольших квартирах каждый метр на вес золота, поэтому диван у стены с батареей кажется логичным решением. Но именно крупная мебель — одни из самых опасных «соседей» радиаторов.

Почему это рискованно:

дерево и ткани могут постепенно перегреваться

синтетические материалы деформируются, плавятся и даже выделяют токсичные испарения

длительный нагрев способен довести материал до температуры воспламенения, даже без открытого огня

Золотое правило — оставляйте не менее 90 см между мебелью и обогревателями.

Аэрозоли и баллончики

Освежители воздуха, лаки, дезодоранты — мы храним их автоматически и не задумываемся об этом. Однако возле тепла они превращаются в настоящую опасность. Баллоны под давлением могут:

взорваться при перегреве

загореться из-за химического состава

Особенно опасно оставлять их в ванной комнате или коридоре, где рядом проходят тепловые трубы или радиаторы.

Шторы и жалюзи

Ткани — одни из самых легковоспламеняющихся материалов в доме. Если шторы касаются батареи, риск возрастает в разы.

Что можно сделать без ремонта:

поднимать горизонтальные жалюзи во время работы обогревателя

заменить длинные шторы на более короткие

подшить или укоротить ткань

Вертикальные жалюзи, которые касаются источника тепла, лучше вообще убрать, ведь они могут не только загореться, но и плавиться.

Бумага, книги и картон

Полка над батареей выглядит практичной, но книги, журналы, коробки и бумага — материалы, которые очень чувствительны к длительному нагреву:

бумага легко пересыхает и воспламеняется

предметы могут сдвинуться или упасть ближе к теплу

риск возрастает, когда никого нет дома

Батарея — не место для библиотеки или хранилища коробок.

Батареи и аккумуляторы

Литий-ионные батареи — от павербанков до аккумуляторов электросамокатов — категорически нельзя держать возле радиаторов. Это одна из основных причин домашних пожаров. Тепло может вызвать термический разгон — реакцию, которая приводит к.:

самонагрев

взрыва

мгновенного возгорания

Особенно опасно:

сушить или «подогревать» батареи возле обогревателей

заряжать их рядом с источниками тепла

Настоящий домашний комфорт — это не только тепло, но и ощущение защищенности. Иногда для этого достаточно просто передвинуть мебель, убрать одну вещь или пересмотреть привычное расположение предметов.