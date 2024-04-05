Опасная тенденция: эти модные цветы в вашем саду могут быть смертельными для домашних питомцев

Эксперты предупреждают, что эта тенденция в садоводстве, которая набирает все большую популярность, может нанести вред вашим домашним животным.

Полевые цветы по-прежнему в моде. Они красивы и приносят множество преимуществ садоводам и биоразнообразию, эксперты по садоводству предупреждают, что некоторые растения могут нанести вред домашним животным.

О том, какие цветы лучше не сажать в саду, где живут собаки и кошки, рассказывает Еxpress.co.uk.

Хотя большинство видов полевых цветов безопасны, некоторые из них содержат вещества, вредные для кошек и собак при употреблении в пищу.

Ландыш (Convallaria majalis)

Ландыш / Фото: Credits

Этот ароматный и нежный цветок может добавить очарования саду, но его употребление в пищу может привести к самым разным симптомам: от расстройства желудочно-кишечного тракта до более серьезных проблем с сердцем у домашних животных.

Наперстянка (Digitalis purpurea)

Наперстянка / Фото: Credits

Наперстянка, известная своими высокими шипами трубчатых цветков, содержит токсины, которые могут вызвать нарушения сердечной деятельности и желудочно-кишечные расстройства при употреблении в пищу домашними животными.

Крокус осенний (Colchicum Autumnale)

Крокус осенний / Фото: Credits

Несмотря на привлекательный внешний вид, безвременник содержит токсины, которые могут привести к тяжелым желудочно-кишечным расстройствам, почечной недостаточности и даже смерти домашних животных.

Нарцисс (Narcissus spp.)

Нарцисс / Фото: Credits

Хотя нарциссы являются приятным дополнением весеннего сада, все части растения, особенно луковицы, содержат токсины, которые могут вызвать рвоту, диарею и даже сердечную аритмию у домашних животных.

Азалия

Азалия

Эти яркие цветущие кустарники вызывают восхищение своим ярким цветением, но употребление в пищу любой части растения азалии может привести к таким симптомам, как рвота, диарея, слабость и даже кома у домашних животных.

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