Опасные подарки: 6 вещей, которые могут обидеть человека

Мы стремимся радовать близких, коллег и друзей, и выбираем что-то особенное. Но иногда даже с лучшими намерениями можно случайно попасть «не в точку» и обидеть человека. Чтобы избежать неприятных моментов, стоит знать, какие подарки лучше не дарить, даже если они кажутся милыми или полезными, именно об этом рассказало издание Martha Stewart.

Подарки для самосовершенствования

Книги о самоконтроле, отбеливатель для зубов или тренажеры для похудения — все это может восприниматься как намек на «неполноценность» получателя.

Что выбрать вместо этого: нейтральные и приятные вещи для ухода за собой — спа-сертификат, ароматная свеча, массажер для ног или красивый блокнот с качественными ручками.

Очевидно поспешные подарки

Мини-подарок, который вы купили на автозаправке в последний момент, выдает недостаток внимания и подготовки.

Что выбрать вместо этого: даже простой подарочный сертификат или открытка с теплыми словами будут выглядеть более продуманно, чем случайный сувенир.

Очевидно бывшие в употреблении вещи

Товары с рук или неубранные вещи могут выглядеть не как уникальный винтаж, а как «лишний груз».

Что выбрать вместо этого: если передаете ценную вещь, например, семейную реликвию, расскажите ее историю. Для винтажа — убедитесь, что все чисто, аккуратно и добавьте мелкие аксессуары, чтобы у подарка был продуманный вид.

Слишком личные подарки

Все, что касается здоровья, финансов, личной жизни или телесных аспектов, может быть воспринято как вмешательство в личное пространство.

Что выбрать вместо этого: вместо этого выбирайте приятные, нейтральные вещи, например, ароматные свечи, мягкие пледы, кулинарные подарки или книги любимого жанра.

Домашние животные

Подарить кота, собаку или рыбку — опасно. Это ответственность на годы и не все готовы ее взять.

Что выбрать вместо этого: сделайте взнос в пользу приюта, подарите сертификат в кото-кафе или тематический сувенир с изображением любимого животного.

Подарки «из-под полы»

Вещи, которые вы сами не хотите и просто передаете дальше, могут давать ощущение небрежности и безэмоциональности

Что выбрать вместо этого: даже маленький, но продуманный жест, например открытка с собственноручно написанными словами или домашняя выпечка, выглядит значительно лучше, чем случайная передача ненужной вещи.

Праздничный подарок — это не только вещь, но и эмоциональный посыл. Поэтому думайте о намерении, внимании и заботе, и ваши подарки точно принесут радость, а не смущение.