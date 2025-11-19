Опавшие листья: 2 места, где никогда не следует их оставлять, и 3 лучших места для их размещения

Опавшие листья / © Credits

Движение «оставляйте листья там где они есть», кажется, каждую осень привлекает все больше внимания — и легко понять почему. Это полезно для окружающей среды и значительно упрощает осеннюю уборку для садоводов. Но вы не можете просто оставлять все, что падает в вашем дворе и саду, и не ожидать никаких проблем.

Откуда надо обязательно убрать листья, а где можно их оставлять, рассказывает GardeningKnowHow . Полезные советы помогут вам получить наибольшую пользу от опавших листьев и обеспечить безопасность в вашем дворе и саду.

Где никогда не следует оставлять листья

Есть несколько мест в вашем саду, где оставлять листья может нанести больше вреда, чем пользы. Вот два места, где никогда не следует позволять им накапливаться.

На дорожках

Оставление листьев на дорожках может привести к неприятностям. Мокрые листья — или, что еще хуже, замерзшие листья — могут привести к поскальзыванию и падению. Наружные лестницы особенно опасны, когда они покрыты слоем скользких листьев.

Оставление листьев на мощеных дорожках и лестницах не только опасно, но и не приносит пользы вашему саду или дикой природе. Когда листья разлагаются, они превращаются в богатую листовую плесень, которая улучшает почву и помогает растениям процветать. Но если их оставить разлагаться на мощеных участках, это питательное органическое вещество теряется и создает грязный беспорядок, который вам придется убирать позже.

На газоне

Здесь есть одна оговорка. Вы можете оставлять листья на газоне, но в разумных пределах. Не позволяйте опавшей листве полностью засыпать ваш газон. Вы должны покрывать листьями лишь около 20% вашего газона, иначе вы напрашиваетесь на проблемы.

Слишком много листьев, оставленных на газоне, может задушить ваш газон зимой и потенциально уничтожить траву весной. Это также может увеличить ваши шансы на развитие грибка снежной плесени зимой и пригласить вредителей-животных, таких как мыши, весной.

Если вы оставляете листья на газоне, не позволяйте им покрывать дернину. Измельчите их газонокосилкой, прежде чем они станут чрезмерными. Это помогает листьям быстрее разлагаться и возвращает питательные вещества обратно в почву. Но, как и с любым удобрением для газона (даже органическим), их может быть слишком много. Ограничьте количество листьев на газоне до 10-20% общего покрытия для наилучших результатов.

Куда класть листья вместо этого

Есть несколько альтернативных мест в вашем ландшафте, которым полезно использовать большое количество опавших листьев. Поэтому, если у вас много листьев на дорожках или газоне, сдуйте или сгребайте их в одном из этих трех мест.

На грядки и клумбы

Садовые грядки и клумбы — одно из лучших мест для размещения опавших листьев. Они действуют как бесплатный волшебный мульчирующий материал, который не только защищает растения зимой, но и возвращает питательные вещества обратно в почву, когда они разлагаются.

Сгребите или сдуйте листья на грядки, граничащие с вашим ландшафтом, и просто оставьте их лежать всю зиму. Они будут медленно разлагаться вокруг растений, добавляя богатую органическими веществами листовую плесень в почву с минимальными усилиями.

Идеальный слой листьев толщиной 8-13 см. Вы же не хотите душить растения, но вам также нужно достаточное количество листьев, чтобы помочь остановить рост сорняков осенью до ранней весны.

Под деревья

Под деревьями — идеальное место для оставления опавших листьев. Это основное место, куда они естественно падают, поэтому вам не нужно ничего делать, чтобы переместить их туда. Однако, если в вашем дворе есть дерево с большой кроной, то оно может сбрасывать листья по всему двору.

В компостную кучу

Если у вас много опавших листьев и вы не знаете, что с ними делать, то компостная куча — отличное решение. Вы можете либо начать компостную кучу с нуля из всех только что опавших листьев, либо добавить их в существующую кучу или контейнер.