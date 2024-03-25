Оптимизация ванной комнаты: 3 ошибки, которые следует избегать

Даже самые мелкие детали могут привести к неправильному расположению предметов и дискомфорту.
Ванная – место, где мы тратим время на личную гигиену, поэтому важно, чтобы оно было не только функциональным, но и комфортным и эстетически приятным пространством.
Интерьер-дизайнер Бриэллин Тертон делится 3 советами, чтобы вы избежали неправильного расположения предметов и обеспечили себе максимальный комфорт.
Оптимизация функциональности
Основная идея состоит в том, чтобы размещать предметы таким образом, чтобы они были легко доступны в использовании. Например, стойка для полотенец должна быть расположена рядом с душем, чтобы вы могли легко добраться до них после душа. Это позволит избежать лишних шагов и неудобств.
Конфиденциальность и эстетика
Расположение туалета может оказывать значительное влияние на общий вид и удобство ванной комнаты. Ошибка - размещение туалета таким образом, чтобы он был виден сразу же при входе в помещение. Это может создавать чувство дискомфорта и нарушать конфиденциальность. Идеальным вариантом будет размещение туалета за стеной.
Удобство в уборке
Эта ошибка возникает, когда углы ванной комнаты перекрываются мебелью или другими предметами, к которым трудно добраться. Это может создать проблемы с чистотой и затруднить хранение комнаты в надлежащем порядке. Важно располагать мебель и другие предметы так, чтобы иметь доступ к каждому углу для удобной очистки и использования.
@briellynturton 3 mistakes к avoid в вашем ванной комнате! #interiordesigntips #bathroomdesignideas #interiordesigntok ♬ original sound — briellynturton
Избегайте трех распространенных ошибок при ремонте ванной комнаты, чтобы обеспечить не только эстетический внешний вид, но и удобство и функциональность помещения. Тщательная планировка расположения элементов интерьера поможет создать комфортную и практичную среду для пользования, отвечающую вашим потребностям и пожеланиям.
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