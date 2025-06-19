Опытные садоводы предостерегают: лаванда будет пышно цвести, если вы избежите этой ошибки

Лаванда / © Associated Press

Реклама

Лаванда — прекрасное растение, известное своими ароматными фиолетовыми цветами, и при правильном уходе оно может выглядеть невероятно. Хотя может показаться естественным удобрять растения, чтобы стимулировать более яркое цветение, на самом деле это может причинить вред лаванде в летние месяцы.

О том, чего не следует делать с лавандой сейчас, рассказывает Еxpress.co.uk.

Как средиземноморское растение, лаванда процветает на бедной, хорошо дренированной почве, и удобрение ее в неподходящее время может перенасытить его питательными веществами, что приведет к чрезмерному росту листьев за счет цветов. Результатом будут слабые, мягкие стебли, которые не успеют окрепнуть до наступления осени, также эти мягкие стебли более уязвимы к вредителям и болезням.

Реклама

Кроме того, внесение удобрений в жаркую погоду создает стресс для растения, которое и так тяжело справляется с высокими температурами, увеличивая риск высыхания или отмирания.

Если вы хотите, чтобы лаванда оставалась здоровой, оставьте ее сейчас в покое, но обязательно обрежьте ее позже летом, в августе, когда цветы начнут увядать.

Лаванда будет продолжать выглядеть «молодой и свежей», если вы правильно срежете ее в нужное время.

Обрезать лаванду очень просто, ведь все, что вам нужно сделать, — это не срезать древесную основу растения, поскольку она не отрастет снова.

Реклама