Оригинальный и простой способ покрасить яйца на Пасху

Это очень необычный и интересный способ, который станет и отличным развлечением для детей.
Пасха - отличное время, чтобы поэкспериментировать, ведь можно не только оригинально украсить куличи, задекорировать свой дом, но и приятно провести время с детьми, крася яйца к празднику.
Например, можно использовать технику декупаж или покрасить яйца натуральными красками, которые вы сделаете с помощью обычных продуктов, которые точно есть у вас в холодильнике. Но также можно немного пофантазировать и использовать технику многослойного окрашивания.
Вам понадобится:
- белые куриные яйца
- канцелярская резинка
- краска для яиц 4 разных цветов
- резиновые перчатки
- уксус (если он нужен по инструкции к краске)
Как сделать:
Отварите яйца и дайте им остыть. Разведите краситель в 4 отдельных стаканах, но не заполняйте их полностью. На каждое яйцо наденьте канцелярскую резинку. Кладите по очереди яйца в краску разными сторонами, чтобы получился рисунок, как в видео. После окрашивания положите яйца на бумажное полотенце и дайте полностью высохнуть. Когда яйца будут сухими - снимите резинку.
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