Работы в саду / © Credits

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Поскольку дни становятся короче, а ночи — холоднее, возникает соблазн забросить свой сад осенью, особенно потому, что в течение долгого, жаркого и засушливого лета было трудно поддерживать привлекательный вид наших садов.

Изменение климата означает, что садоводство осенью становится важнее, чем когда-либо. Садоводов сейчас призывают переосмыслить традиционную весеннюю суету и рассматривать осень как не менее важный сезон для посадки. Более прохладные и влажные дни означают, что садоводство осенью может доставить настоящее удовольствие.

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Если вы хотите почувствовать удовлетворение следующей весной, воспользуйтесь советами журнала Gardens Illustrated относительно ключевых задач, которые нужно выполнить прямо сейчас.

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Сажайте деревья, кустарники, вьющиеся и многолетние растения

Если мы хотим, чтобы сады переживали более длительные и жаркие засухи, нам нужно включить осеннюю посадку в новый садовый календарь. Сейчас нужно сажать деревья, кустарники, вьющиеся и недревесные многолетние растения осенью. Двухлетние растения, конечно, также можно пересаживать на их окончательное место.

Влажная и тёплая почва способствует росту корней, а зимние дожди поддерживают влажность почвы, благодаря чему к весне и лету растения хорошо приживаются и имеют более крепкую корневую систему, что делает их более устойчивыми к жаре и засухе. Кроме того, осенью вокруг меньше сорняков и вредителей, которые могут беспокоить ваши растения.

Посадка осенью также означает, что к следующему году ваши растения станут более взрослыми, заполнят свое пространство и быстрее зацветут. Растения успевают прижиться и пустить корни до наступления холодов, что часто означает, что у них есть шесть-семь месяцев форы перед теми, что посажены следующей весной.

Посейте семена

Традиционно выносливые однолетние растения прорастают ранней весной, но мы выращиваем всё большее их количество, таких как нигелла, центаурея, атриплекс, орлайя и космос, в сентябре и октябре. Этот позднелетний посев не только обеспечит более раннее цветение и больший размер растений, но и является ещё одним способом адаптации нашего садоводства к изменениям климата. Растения, посеянные осенью, высаживают в начале марта, и к моменту цветения в апреле и мае они хорошо приживаются и лучше справляются с периодами засухи, чем однолетние растения, посеянные весной.

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Подготовьте семена травы к посеву

Осень — идеальное время для обновления газона, особенно если он выглядит не лучшим образом после летней засухи. Для простого ухода можно просто скосить газон, подстричь его и засеять любые оголенные участки — большее количество осадков в это время года означает, что семена быстро прорастут. Чтобы избежать того, что семена съедят птицы, попробуйте смешать семена травы с компостом в тачке примерно за неделю до того, как разбросать их по оголенным участкам, чтобы они предварительно проросли. По какой-то причине птицы не заинтересованы в поедании предварительно проросших семян.

Скарификация газона необходима, если вы не хотите, чтобы газон выглядел ухоженным. Однако рекомендуется проводить аэрацию, но не протыкая его садовыми вилами, как это делают многие из нас. Делать это нужно раз в год.

Вызовите дизайнера или строителя

Ландшафтные дизайнеры и садовые дизайнеры обычно получают много запросов весной, когда все вновь задумываются о своих открытых пространствах, но на самом деле осень — идеальное время, чтобы подумать о серьезных изменениях. Это довольно классическая закономерность — наблюдать огромный рост спроса на дизайнерские и ландшафтные работы весной, когда погода начинает улучшаться. Это понятно, поскольку наше внимание обращается к природе, когда погода улучшается. Но если речь идет не о каком-то совсем небольшом проекте по озеленению, то уже слишком поздно делать что-то существенное, чтобы успеть насладиться результатом этим же летом.

Разработка дизайна может занимать месяцы, а строительство часто длится ещё дольше — от трёх до двенадцати месяцев и более, поэтому спешить «успеть к лету» — это всё равно что делать ремонт «успеть к Рождеству». Просто нет смысла торопиться. Старайтесь не поддаваться дедлайнам, а вместо этого просто сделайте это один раз и сделайте это правильно. Точно так же, для небольших улучшений сада, а не для полномасштабной реконструкции, может быть полезно обратиться к ландшафтным дизайнерам или разместить заказ на такие элементы, как теплицы, уже сейчас, чтобы избежать весенней спешки.

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Обрежьте живые изгороди и топиарии

Проведите последнюю обрезку живых изгородей и топиариев сейчас, и они будут выглядеть свежо в течение всей зимы и весны — а вы избежите сезона гнездования птиц, который длится с марта по август. Тис, бук, граб, падуб и бирючина, лавр и оливковые деревья — все они выиграют от обрезки.

Самшит также можно обрезать сейчас. Это полезно для того, чтобы уничтожить гусениц самшита, зимующих в его кроне.

Опытные садоводы советуют обрезать обе стороны живой изгороди перед верхушкой и работать снизу вверх. «Когда дело доходит до верхушки живой изгороди, у вас есть два варианта: обрезать вровень с землёй или обрезать с помощью уровня. На очень наклонной местности лучше всего обрезать вдоль склона.

Поухаживайте за бордюрами, но не обрезайте все до конца

Прошли те времена, когда осенью «убирали сад», срезая всё до земли. Сегодня растения оставляют на месте, чтобы обеспечить зимний интерес, укрытие и пищу для диких животных. Уход за бордюрами несложен, но зачастую имеет ключевое значение. Сосредоточьтесь на обрезке растений, которые, как правило, не представляют особой ценности осенью или не имеют выраженной структуры поздней зимой. Во время обрезки этих растений также появляется возможность поднять и разделить кусты, если они становятся непродуктивными или слишком сильно вторгаются в пространство других растений.

Сажайте луковицы

Осень, конечно же, — сезон посадки луковичных: сажайте их сейчас, чтобы насладиться великолепным зрелищем с февраля по май.

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