Осенние радости: что делать с хризантемами после цветения

Сезон хризантем в разгаре, им, в отличие от георгинов и астр, нипочем проливные дожди и первые холода, а горшечные красавицы и вовсе могут украшать балконы и крылечки чуть ли не до зимы.

Как правильно позаботиться о хризантемах, когда отцветут, рассказал эксперт садового центра Greensad Игорь Билевич.

Чудо из горшка

Шикарные горшки с кустами хризантем обычно покупают ранней осенью и любуются их цветением как минимум до ноября, а потом возникает вопрос, куда девать и как ухаживать за ними дальше. К сожалению, скорее всего, добиться от покупных горшечных кустов "профессионального" цветения без специальных средств не удастся: именно они способствуют тому, что куст обильно цветет при незначительном росте стеблей и листьев. Можете оставить ее в горшке, срезав стебли на зиму и определив его в темное прохладное место на покой (как делают и со всеми выкопанными на зиму растениями), или высадить в открытый грунт (минимум за полмесяца до первых морозов, чтобы успели адаптироваться и укорениться). Если повезет, летом хризантема резко пойдет в рост, а цветы станут редкими и совсем не такими привлекательными, как были при покупке. Но чаще всего высаженные на клумбе горшечные кусты попросту не выходят из зимовки, особенно если вам достался теплолюбивый, например, индийский сорт хризантем.

В любом случае выясните у продавца, нужно ли пересадить растение дома. Если покупаете его в обычной питательной почвосмеси и в просторном горшке, можно оставить, как есть, но, если хризантема помещена в торф или маленький временный горшочек, лучше пересадите ее в универсальный магазинный грунт (или сами смешайте дерновую землю (50% смеси) с перегноем и песком (по 25%)). Не забудьте обдать грунт 2%-ным раствором формалина или горячей водой для дезинфекции.

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Готовимся к зимовке

Обыкновенные садовые виды в центральных, южных областях Украины и даже в Киеве можно не выкапывать – климат позволяет просто окучивать их компостом, торфом, землей или опилками на зиму. Самые холодостойкие и неприхотливые – корейские мелкоцветковые хризантемы (дубки), остальные могут и подмерзнуть, особенно в бесснежные зимы. Поэтому на всякий случай выкопайте своих питомцев и переместите в ведра, большие кастрюли или горшки. Пусть они доцветут в тепле (отцветшие корзинки обрывайте, чтобы продлить цветение), а после обрежьте стебли с пожелтевшими сухими листьями на уровне 10-15 см от уровня почвы. Сосуд с цветком покройте сверху плотной тканью или бумагой, чтобы не давал ростков, и поселите кусты в прохладное непромерзающее помещение (идеальная температура +3°С) вроде подвала или погреба до февраля (поливать не нужно). К концу зимы полагается извлечь хризантемы из "темницы", выставить на освещаемые солнцем подоконники и ждать появления побегов. Можно оставить цветы на зиму и в доме, но тогда придется периодически прищипывать побеги, чтобы не вытягивались раньше времени, или пользоваться специальным препаратом, замедляющим рост побегов, а в феврале уже приступать к черенкованию. Еще один вариант – для подстраховки отсадить осенью часть корневища в горшок, а основной куст пусть дожидается весеннего обрезания в грунте.

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Весенняя рассадка

Если оставляли кусты на зиму в земле, начинайте добывать их из укрытия, как только установится солнечная погода и начнутся садово-огородные работы. Убедившись, что угроза заморозков миновала (в начале мая – идеально), можете высаживать и зимовавшие в горшках и ящиках кусты. Тут главное – не забыть о регулярной весенней рассадке побегов, которые появляются по всему кусту. Хризантема за счет отростков размножается, и не стоит игнорировать процедуру – на 3-4 год без рассадки она может просто не выйти из зимовки из-за этого. Как только отросшие побеги достигают высоты 5-7 см, отряхните лишнюю землю с корней, обломайте побеги с кусочками корневища от куста и рассадите их, а старую центральную часть куста, которая цвела осенью, можете спокойно выбрасывать. А из каждого хиленького отростка (можно расположить их попарно, ямки – на расстоянии 15-25 см друг от друга) к осени разрастется полноценный куст. Особенного ухода за ним не требуется – держите землю влажной, но не заливайте водой, чтобы не сгнили корни. А во время цветения хотя бы раз подкормите хризантему фосфорно-калийным или универсальным удобрением (вносите под предварительно политое растение) – сами удивитесь пышности и обилию цветков.

Татьяна Малиновская

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