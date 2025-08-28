Осень / © Credits

Реклама

Мы сейчас находимся в нескольких днях от нового месяца и на грани вступления в метеорологическую осень.

В сентябре многие растения начинают замедляться и готовиться к зиме — это процесс, характеризующийся постепенной потерей листьев по мере сокращения дней. Вы также можете ожидать немного больше осадков в сентябре, чем в августе.

Ехргеѕѕ.co.uk дал советы по пяти работам, которые следует выполнить в сентябре.

Реклама

Посадка луковичных растений, цветущих весной

Сентябрь — идеальное время для посадки большинства луковичных растений, цветущих весной, таких как нарциссы, крокусы, гиацинты и аллиумы.

Лучший период для посадки большинства луковичных растений — с сентября по октябрь, пока почва еще теплая.

Уменьшите полив комнатных растений

Вашим растениям нужно будет меньше воды, поскольку температура и количество солнечного света, которое они получают, снижаются, а это означает, что вы можете постепенно уменьшать полив комнатных растений, пока компост почти не высохнет между поливами.

Деление растений

Сентябрь — идеальное время для деления растений, деление растений наиболее эффективно, когда растения не находятся в стадии активного роста. Делите летнецветущие растения весной (март-май) или осенью (сентябрь-ноябрь), когда почва достаточно сухая для работы.

Реклама

Собирайте фрукты

В сентябре вы можете собрать много популярных фруктов, включая яблоки, груши, сливы, виноград, персики и нектарины, а также ягоды, такие как ежевика, малина, черника и клюква.

Это также идеальное время для заказа новых фруктовых деревьев, побегов и кустов, готовых к следующему году.

Собирайте и храните семена

Сентябрь — идеальное время для начала сезона сбора семян. Выращивание растений из семян — это просто и недорого, и это возможность бесплатно увеличить количество растений в вашем саду.