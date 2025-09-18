Осенний уют: 7 предметов декора, которые наполнят теплом ваш дом / © Credits

И здесь совсем не обязательно делать ремонт, достаточно нескольких акцентов, чтобы дом приобрел новый характер. Издание Real Simple предоставило советы дизайнеров и сделало подборку из предметов декора, которые помогут создать настоящую осеннюю атмосферу в вашем доме.

Беспроводные лампы

Свет — главный инструмент создания уюта. Если вы давно мечтали о дополнительном источнике тепла в интерьере, но розетки не там, где нужно, выход есть: беспроводные лампы.

Они мобильные, стильные и практичные — их можно переставлять из комнаты в комнату, брать на балкон или даже в сад. Выбирайте модели с возможностью регулировать яркость и температуру света, это позволит менять атмосферу в зависимости от настроения.

Ветки с ягодами

Пампасная трава уступает место новому тренду — веткам с ягодами. Они символизируют щедрость осени и прекрасно вписываются в палитру глубоких красных, бордовых и коричневых оттенков.

Их можно ставить в прозрачные или керамические вазы и использовать как центр композиции на столе или камине. Для минималистичного эффекта хватит одной ветки, а для большего акцента — целого букета.

Маленькие арт рамки

Картины — не только для стен. Попробуйте маленькие рамки с художественными работами или фотографиями, которые можно ставить на полки, подоконники или даже кухонные стеллажи.

Выбирайте природные сюжеты или абстракцию в теплых тонах. Деревянные или окрашенные рамки придадут пространству текстуры и камерности.

Декор с бахромой и отделкой

Фактурность — главный признак осеннего декора. В этом году дизайнеры советуют обратить внимание на бахрому, тесьму и декоративные отделки. Это могут быть подушки с кисточками, пледы с бахромой или даже кресла с оригинальной обивкой. Такие детали придают интерьеру объемности и мягкости.

Декоративные миски

Осень — пора щедрых даров, а потому на кухне или в столовой обязательно должна появиться декоративная миска. Она может стать функциональным элементом для фруктов, орехов или печенья, а также ярким акцентом на столе.

Подойдут глиняные, эмалированные или деревянные варианты. Если выбрать несколько мисок разной высоты и формы, это создаст интересную многослойную композицию.

Бархат и букле

Ткани с характером — это настоящая необходимость сезона. Бархат и букле возвращаются в тренды, приносят ощущение роскоши и тепла. Подушки, обивка стульев, пледы или даже новые чехлы на кресла в насыщенных оттенках горчичного, винного или изумрудного сразу сделают интерьер более стильным и уютным.

Антикварные вещи

Осень — отличное время, чтобы добавить интерьеру истории. Антикварные предметы или семейные реликвии создают атмосферу глубины и домашнего тепла. Это может быть старый столик, зеркало в деревянной раме, бабушкин сервиз или картина с блошиного рынка.

Такие вещи не только добавляют шарма, но и делают дом уникальным, ведь второго такого предмета просто не найти.

Осень — это не только о погоде за окном, но и о настроении в доме. Несколько мелких деталей способны сделать ваш дом настоящим островком тепла и уюта, куда всегда хочется возвращаться.