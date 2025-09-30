Осенняя подкормка: 3 типа растений, которые нужно удобрять сейчас для хорошего роста в следующем году

Гортензия / © ТСН

Реклама

Осеннее садоводство может быть насыщенным временем. Между сбором урожая в огороде, уборкой клумб, разделением многолетних растений и сгребанием листьев есть много дел.

Вот почему хорошо знать, на чем нужно сосредоточиться, а что можно пропустить из своего списка дел. Какие растения требуют дополнительного внимания, рассказывает GardeningKnowHow.

Вам не нужно удобрять все в вашем саду осенью. На самом деле чрезмерное удобрение может нанести больше вреда, чем пользы. Однако, есть три типа растений, которым осенью нужна доза питательных веществ. Вот те, которые вам нужно подкормить сейчас, перед зимой.

Реклама

Газонные травы

Осень — идеальное время для удобрения газонов холодного периода, если вы хотите, чтобы зеленая трава продержалась до первых заморозков. При удобрении газона осенью выбирайте удобрения с более низким содержанием азота. Азот способствует появлению новых зеленых побегов, которые отомрут, когда наступят холода, и это сведет на нет цель вашей осенней подкормки.

Правильное осеннее удобрение для газона поможет вашей траве укрепить корни, что означает здоровый газон следующим летом. Выбор удобрения с калием также может улучшить зимостойкость вашего газона, засухоустойчивость и способность противостоять распространенным болезням газона.

Деревья и кустарники

Не все деревья и кустарники нуждаются в подкормке осенью, но новые растения и те, что восстанавливаются после стресса, получают пользу от подкормки в конце сезона. Если вы пересадили какие-то деревья или кустарники в этом году, осень — это хорошее время, чтобы удобрить их и помочь им освоиться в новом доме.

Время имеет решающее значение для подкормки молодых или недавно пересаженных деревьев и кустарников. Не удобряйте слишком рано, иначе растения выпустят новые побеги, которые будут повреждены зимой и сделают ваши растения более подверженными проблемам. Но не медлите.

Реклама

Удобряйте сразу после того, как деревья и кусты сбросят листья (подкармливайте вечнозеленые растения одновременно). Корни продолжают расти и принимать удобрения, пока температура почвы не опустится ниже 4°C.

Используйте удобрение с меньшим содержанием азота и большим содержанием фосфора и калия, чтобы помочь растениям вырастить крепкую корневую систему, которая позволит им процветать в следующем году. Также подкормка компостированным коровьим навозом помогает гортензиям и другим древесным растениям хорошо расти следующим летом.

Фруктовые культуры

Подготовьте следующий год к успешному урожаю уже сейчас, удобряя фруктовые деревья и кусты осенью. После сбора урожая растения начинают завязывать цветение, которое станет плодами следующего года. Убедитесь, что деревья и кусты хорошо подкормлены, чтобы они могли принести вам много вкусных плодов в следующем сезоне.

Избегайте удобрений с высоким содержанием азота. Подкормка растений азотом сейчас заставит их выпустить нежные, зеленые побеги, которые подвержены повреждениям холодом. Вместо этого выберите удобрение, богатое фосфором и калием.