Осенью или весной: когда лучше сажать деревья

Плодовые деревья и кусты можно сажать и осенью, и весной, но когда это сделать лучше? И какие есть секреты, чтобы дерево лучше прижилось? Но почему осенью деревья нужно красить в белый цвет?

Обо всех этих тонкостях садоводства рассказал доцент кафедры растениеводства Полесского национального университета (г. Житомир), кандидат сельскохозяйственных наук Вадим Пелехатый.

Как и чем правильно мульчировать почву для саженцев?

На приусадебных участках осенью можно сажать практически все плодовые деревья и кусты — это делается во 2-3-й декаде октября. Если мы высаживаем деревья, нужно замульчировать приствольный круг, то есть засыпать круг у ствола диаметром 0,5-1 м каким-то материалом толщиной 10-15 см, который бы оберегал корневую систему от подмерзания. Например, опилками или торфом. Но только не соломой или сеном, потому что там заведутся мыши и будут грызть нижнюю часть ствола и корневую систему!

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Можно обложить корни перегноем, но не свежим навозом. А ствол дерева обернуть крепким светлым материалом, например, агроволокном. Агроволокно защитит от морозов и солнечных ожогов, которые бывают на дереве в конце зимы-начале весны, а также защищает кору от повреждения зайцами. После высадки растения нужно очень обильно полить — не менее двух ведер воды на каждое растение. Если осенью вы это сделать не успели, сделайте это весной как можно раньше.

Преимуществом осенней посадки является то, что растения хорошо приживаются и в начале вегетации весной начинают быстро и интенсивно расти. А когда мы сажаем весной, то растениям нужно еще некоторое время, чтобы корни вступили в контакт с почвой и начали выполнять свои функции по обеспечению растения водой и питательными элементами. Опасностью осенней посадки является возможное подмерзание зимой деревьев, повреждения зайцами коры и их кражи. Но если мы хорошо защитили деревья от низких температур мульчированием и обвязкой ствола, если деревья защищены от воров и зайцев, то опасность снижена до минимума.

Почему деревья нужно беречь от солнечных ожогов?

Что касается деревьев, даже 5-7-летних, то на зиму нужно прикрыть их стволы, чтобы они не повредились солнечными ожогами. Ожоги могут произойти в конце зимы-начале весны. Дело в том, что ствол у дерева темный, а начиная с середины февраля солнце поднимается над горизонтом и ощутимо нагревает темные предметы. Поэтому в солнечные и морозные дни температура коры может достигать с юго-западной стороны ствола пяти градусов тепла и даже выше. А ночью температура опускается, то есть происходит резкое колебание температур в самом стволе и на основе скелетных (нижних) ветвей. Это приводит к отмиранию камбия (ткани, которая находится между корой и древесиной) на стволе дерева и на основах скелетных ветвей.

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В начале этого повреждения не видно, потому что кора пока жива, но в начале июня кора начинает темнеть и отмирать, тогда сделать уже ничего нельзя. Чтобы этого не произошло, стволы и основания ветвей нужно обмотать агроволокном или побелить. Можно белить известью, а можно специальной водоэмульсионной краской с добавлением фунгицидов (препарата от грибков). Она продается в магазинах для садоводов и огородников. Белить нужно в конце ноября-начале декабря, при плюсовой температуре. В морозную погоду сделать этого уже не получится.

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