Ошибка, которая тормозит рост деревьев в горшках и как ее исправить за 10 минут

Контейнерное садоводство давно стало трендом, оно идеально подходит для городской жизни. Вы можете выращивать яблони, груши, декоративные деревья или даже клены просто в горшках. Но, в отличие от открытого грунта, здесь есть важное ограничение, ведь ресурсы растения — ограничены, об этом рассказал автор страницы Gardening with Ish.

В горшке нет «запасного» слоя земли. Все питательные вещества находятся только в том компосте, который вы добавили. И если его недостаточно, растению буквально не из чего расти.

Мало компоста

Одна из самых распространенных ошибок — оставлять слишком мало грунта в горшке. Например, если между поверхностью компоста и краем горшка есть несколько сантиметров «пустоты», а это означает:

растение получает меньше питательных веществ

корневая система не имеет достаточного пространства для развития

дерево может остановиться в росте или иметь слабый вид

В открытом грунте корни могут «уйти глубже», а вот в горшке — нет. Поэтому количество компоста должно полностью покрывать потребности растения.

Не заглубляйте дерево

И здесь многие делают вторую ошибку и просто досыпают землю сверху, и закапывают глубже ствол. Это опасно, ведь если основа ствола постоянно находится во влажной среде, то:

может начаться гниение

растение ослабевает

дерево начинает «болеть» и плохо развивается

Баланс — ключ к успеху.

Как исправить ситуацию

Есть простой и безопасный способ поднять уровень почвы, и не навредить растению.

Дайте почве немного подсохнуть. Это поможет легче работать с растением и избежать повреждений. Аккуратно поднимите дерево. Слегка потяните растение вверх до желаемой высоты. Не бойтесь, если часть корней немного оголится, это нормально на этом этапе. Разрыхлите старый компост. Потрясите и разрыхлите почву, чтобы она осела и освободила место для нового слоя. Добавьте свежий компост. Насыпьте новый слой на дно и вокруг корней. Это повысит уровень почвы, добавит свежие питательные вещества и улучшит структуру субстрата. Выровняйте растение. Закрепите дерево на правильной высоте и засыпьте края компостом, оставьте основание ствола на безопасном уровне.

Когда вы добавляете новый компост, то растение получает «свежую пищу», вода лучше распределяется между слоями и корни имеют больше пространства для роста. И самое важное, вы делаете это без риска загнивания ствола.

Этот лайфхак работает практически для всех деревьев в горшках, например, яблони и груши, декоративные цветущие деревья и клены, любые фруктовые или декоративные растения в контейнерах.

Идеальный сад в горшках — это не только о поливе и солнце, но и о правильной «базе», на которой все держится — компосте. Одна небольшая деталь, например, уровень почвы, может решить, будет ли ваше дерево просто существовать или же действительно расцветет. Иногда, чтобы вернуть растению жизнь, достаточно просто добавить немного земли, но сделать это правильно.