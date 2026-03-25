Ошибки в планировании кухни, которые делают пространство хаотичным и неудобным

Когда вы выбираете кухонную мебель, технику и пол, легко потеряться в деталях и забыть о главном — планировании пространства. Неправильный выбор расположения рабочих зон может сделать кухню тесной, хаотичной и неудобной даже в просторном помещении. Издание Real Simple советует обращать внимание на рабочий треугольник, расстояния между плитой, раковиной и холодильником, а также на организацию хранения.

Кухни с узкой планировкой

В маленьких квартирах часто узкие кухни. Такой формат ограничивает движение и мешает нескольким людям готовить одновременно. Верхние шкафы забирают естественный свет, а нижние места для хранения. Решением этого будет открыть одну из стен, чтобы добавить пространства и естественного освещения.

Неправильный рабочий треугольник

Расстояние между холодильником, раковиной и плитой должно быть удобным. Если они расположены далеко друг от друга, приготовление пищи становится медленным и непрактичным. Идеальный рабочий треугольник экономит время и предотвращает разливы и хаос во время готовки.

Неправильно расположенные дверцы техники

Возможно, вы не задумываетесь о том, с какой стороны открывается духовка или холодильник. А зря, ведь неправильное расположение может мешать работе. Перед покупкой проверяйте, можно ли изменить направление открывания, чтобы подстроить технику под собственные нужды.

Искусственная установка кухонного острова

Остров — стильный акцент, но не каждая кухня выдержит его. Минимальное расстояние между островом и стенами шкафов — 90 см, а оптимальное — 110 см. Если планируете посадочную зону, нужно еще больше пространства. Иначе остров становится дорожным блоком, а затраты на его установку пустой тратой денег.

Шкафы, которые не доходят до потолка

Шкафы, которые не доходят до потолка, имеют устаревший вид, собирают пыль и отбирают место для хранения. Стоит выбирать шкафы «от пола до потолка», чтобы визуально поднять комнату и получить максимум полезного пространства.

Открытые полки

Открытые полки выглядят стильно, но они часто непрактичны. На них собирается пыль, а вещи постоянно приходится убирать. Если любите открытое хранение, ограничьтесь одной-двумя полками для декоративных элементов или вещей, которыми редко пользуетесь.

Самая красивая кухня может стать хаотичной и неудобной, если игнорировать базовые правила планирования. Даже маленькие изменения могут сделать кухню удобной, функциональной и стильной.