Основное правило весенней обрезки лаванды: как не допустить одеревенения стеблей

Лаванду можно обрезать весной в конце марта — начале апреля. Затем ее необходимо снова обрезать после цветения в июле или августе.

Если ваша лаванда выглядит деревянистой, скорее всего, она нуждается в обрезке. Однако есть определенные правила, которым садоводы должны следовать при обрезке лаванды, поскольку, если сделать все неправильно, растение может погибнуть.

The Mediterranean Gardener - опытный садовод - показал, как обрезать лаванду весной.

Если вы пропустили обрезку лаванды в конце лета, можете обрезать ее в середине-конце весны. Также, по мнению эксперта, сейчас идеальное время для обрезки лаванды, если она у вас выглядит неопрятной или поврежденной морозом. Вы можете обрезать лаванду так сильно, как захотите, при условии, что вы не режете старую древесину и оставляете под обрезкой новые побеги.

Садовники должны видеть разницу между старой и новой древесиной.

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Старая древесина будет коричневой с почти белой листвой. Новый рост будет ярко-зеленым. Садовникам следует оставлять старую древесину при обрезке и концентрироваться на новых побегах. Вам следует срезать новую поросль чуть выше старой древесины.

Если вы случайно срежете старую древесину, эта область может не вырасти заново, а это значит, что вы можете потерять растение.

Фото: Credits

Если вы не уверены, оставайтесь в пределах нового роста во время обрезки. Весенняя обрезка немного задержит цветение, но в конечном итоге вы получите куст лучшей формы, который прослужит дольше.

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