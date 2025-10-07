Особый уход для гибискуса: что сделать сейчас для лучшего цветения в следующем году

Гибискус / © ТСН

Гибискус радует садоводов обильным и длительным цветением. Это растение не требует очень кропотливого ухода, но есть кое-что, что может улучшить его состояние.

TheSpruce попросили профессиональных садоводов поделиться, почему осенний уход так важен для гибискуса и какие задачи они всегда выполняют до окончания сезона.

Как ухаживать за гибискусом осенью

Осенний уход может иметь большое значение для цветения гибискуса летом. Без надлежащего ухода цветы гибискуса могут потерять силу корней и весной испытывать стресс, что приведет к меньшему количеству цветов и более слабому росту.

Обрезайте

Лучше обрезать любые увядшие цветы и семенные коробочки и слегка обрезать гибискус.

Удаляйте только мертвые или поврежденные ветви, но сильную обрезку оставьте на позднюю зиму. Это помогает растению экономить энергию.

Щедро мульчируйте

Лучше нанести 7,5 см органической мульчи вокруг основания. Это поможет изолировать корни от любых перепадов температуры и поддерживать стабильные условия почвы.

Что касается тропических сортов гибискуса, обязательно занесите их в помещение, как только ночная температура начнет падать до 4°C.

Уменьшите полив

Необходимо глубоко поливать, прежде чем земля замерзнет. Это поможет защитить ваши растения гибискуса, изолируя почву и предотвращая стресс от засухи в холодные месяцы.

Но со снижением температуры уменьшите полив, чтобы помочь растению естественным образом перейти в состояние покоя.

Важно воздержаться от чрезмерного полива цветов гибискуса осенью, поскольку это может привести к гниению корней, когда растение не активно растет.

Подкормка калием

Следует использовать удобрение с низким содержанием азота и высоким содержанием калия. Это укрепит стебли и повысит морозостойкость, а не будет стимулировать новый рост.

Проверьте на наличие вредителей

Перед наступлением зимы важно сделать осмотр цветов гибискуса на наличие вредителей и обработать от тли и щитовок.

Чтобы избавиться от тли, опрыскайте цветы сильной струей воды из шланга, а затем обработайте их мыльным раствором. Сосредоточьтесь на нижней стороне листьев, поскольку тля часто прячется в этих щелях.

Защитите цветы от мороза

Если вы имеете дело с любыми нежными сортами гибискуса в холодном климате, следует обернуть их в морозостойкую ткань или переместить растения гибискуса в горшках в защищенное место.