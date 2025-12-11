Остановите осыпание иголок и обвисание веток: как ухаживать за новогодней елкой, чтобы она стояла дольше

Украшенная елка / © Credits

Реклама

Поиски елки могут быть одним из самых интересных моментов в праздничном календаре. Независимо от того, собираетесь ли вы посетить елочный базар или питомник, выбор правильной елки для вас — по высоте, ширине и запаху — является важным процессом.

И если у вас есть срезанное дерево, это не означает, что вы не можете продлить время, в течение которого ваше дерево остается зеленым и сохраняет иголки.

GardensIllustrated собрал для вас всевозможные советы и подсказки, чтобы убедиться, что ваше дерево будет таким же замечательным, как и тогда, когда вы его впервые увидели.

Реклама

Покупайте лучшую елку, которую только можете

Если речь идет о натуральной елке, получение ее из авторитетного источника является ключевым способом гарантировать, что ваша елка доживет до Нового года. Приобретение дерева от продавца, который ориентирован на экологию и окружающую среду, полезно для планеты. Избегайте покупки дерева с коричневыми ветвями, которые ломаются: это верный признак того, что ваше дерево уже не очень счастливое.

Дайте елке немного воды и убедитесь, что ее долили

После того как вы поставили дерево на подставку, всегда добавляйте воду. Хотя корней может больше не быть, дерево все еще может впитывать воду. Это поможет сохранить его увлажненным с иголками на ветвях, а не на полу.

Если можете, отпилите несколько сантиметров от ствола, как у цветов из супермаркета. Это избавит от любого твердого сока, и дереву будет легче пить.

Не ставьте елку возле обогревателя

Оно привыкло к холоду на улице, поэтому любой ценой не ставьте свое дерево возле радиатора, который вы используете регулярно. Тепло высушит дерево, и оно очень быстро завянет.

Реклама

Как ухаживать за елками в горшках

Подобное сообщение касается рождественских елок в горшках: увлажняйте и не перегревайте. Дерево в горшке полезно акклиматизировать его к теплу, прежде чем должным образом занести его в помещение. Полезно будет оставить его в закрытом гараже на несколько дней, прежде чем занести в комнату.

Проделайте то же самое в обратном направлении, чтобы убедиться, что елка не пострадает от холода.

Затем лучше всего будет пересадить елку в больший горшок, чтобы дать немного места для роста. И если вы оставляете елку в саду, убедитесь, что она находится в месте с большим количеством света.