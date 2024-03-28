Оставьте их в покое: 4 растения, которые нельзя обрезать весной

Весна — лучшее время для обрезки декоративных растений, но, как утверждают садовые эксперты, не всех.

Некоторые растения лучше всего обрезать весной, другие обрезать весной категорически не рекомендуют.

Какие растения нельзя обрезать весной, рассказывает Gardening know how.

Зачем нужна обрезка

Многие ландшафтные кустарники и деревья следует обрезать весной. К ним относятся вечнозеленые растения, розы, фруктовые деревья, большинство виноградных лоз, разросшиеся кустарники и лиственные растения, цветущие летом. Ежегодная обрезка – основной уход за растением.

Если не обрезать растения, кусты станут слишком большими или беспорядочными, а цветение уменьшится. Если у какого-либо дерева или кустарника сломаны ветви или оно заболело, отказ от обрезки может привести даже к гибели растений.

Почему некоторые растения нельзя обрезать весной

Не все садовые растения завязывают цветочные почки одновременно. Вечнозеленые растения, розы, фруктовые деревья и многолетние растения с летним цветением, закладывают цветочные почки на новой древесине, то есть на гибких зеленых побегах, которые появляются на растении в начале вегетационного периода. Обрезка этих растений ранней весной не уменьшит цвет, а, скорее, будет способствовать росту новой древесины, что приведет к увеличению количества бутонов и цветов. Эти растения обычно цветут летом.

Но некоторые растения закладывают цветочные почки на старой древесине, древесине, которая росла в предыдущем сезоне. Эти бутоны появились на стеблях или ветвях в прошлом году и к весне как раз готовы к цветению. Если вы подрежете эти кусты весной, вы обязательно срежете цветочные бутоны и уменьшите цветение. Обрезать эти растения весной можно только тогда, когда их ветви повреждены или больны.

Что касается лиственных деревьев, то те, которые распускаются весной, не следует обрезать. Им нужна эта новая листва, чтобы питать новый рост.

Общее правило такое: если растение зацветает до мая, весной его не обрезайте. Вот несколько фаворитов сада, которые не следует обрезать весной. Обратите внимание, что лучшее время для обрезки этих кустарников — сразу после цветения.

Азалия

Азалия

Если вам нравится цветение азалии, не обрезайте азалии весной. Азалия — это кустарник, который цветет весной, а это означает, что цветочные почки у них завязываются предыдущим летом. Азалии могут быть вечнозелеными или листопадными кустарниками, и их следует обрезать сразу после цветения.

Дуболистная гортензия

Гортензии / Фото: Credits

Гортензии сложнее обрезать, так как некоторые виды цветут на новой древесине, а некоторые — на старой. Дуболистная гортензия — многолетний кустарник с большими гроздьями продолговатых цветочных метелок, цветущих на старой древесине. Это растения, которые нужно обрезать осенью. Не обрезайте дуболистную гортензию до тех пор, пока цветы не увянут, хотя мертвые или больные ветки можно обрезать всякий раз, когда вы их увидите.

Сирень

Сирень / Фото: Credits

Сирень — популярный декоративный кустарник в ландшафтном дизайне, который превращает любой сад в восхитительное место благодаря своему эффектному цветению. Поздней весной кусты наполняются чрезвычайно ароматными цветочными гроздьями — фиолетовыми, розовыми или белыми. Сирень – многолетние кустарники. Им нужна хорошая циркуляция воздуха, и они лучше всего растут на солнечных местах, во влажной, хорошо дренированной, щелочной почве. Обрезать кусты сирени следует в начале лета, после того, как цветы отцветут.

Форзиция

Форзиция / Фото: Credits

Форзиция — род листопадных цветущих кустарников, принадлежащих к семейству оливковых. Эти быстрорастущие многолетние растения, не требующие особого ухода, имеют изящную, прямостоячую, изогнутую форму. Они известны своими длинными ветвями, которые ранней весной покрываются ярко-желтыми цветами. Цветки форзиции предшествуют листьям. Обрезку форзиции следует проводить летом, после того как цветки отцветут. Сажайте форзицию в солнечном месте и с отличным дренажем.

Читайте также: