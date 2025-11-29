Осторожно: 5 ингредиентов в средствах для уборки, которые опасны для ваших любимцев

5 ингредиентов в средствах для уборки, которые опасны для ваших любимцев / © Associated Press

Многие привычные продукты, от универсальных спреев до ароматизаторов, могут быть токсичными для животных, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Даже небольшое количество некоторых ингредиентов может вызвать проблемы с дыханием, ожоги, поражение печени или другие опасные реакции. Поэтому перед тем, как обновить блеск паркета или протереть кухонные поверхности, стоит знать, какие компоненты лучше никогда не использовать там, где живут кошки, собаки или птицы.

Хлорка (отбеливатель). Это средство кажется универсальным решением для гигиены, но для животных оно чрезвычайно опасно. Хлорка является коррозионной, например, при глотании может вызвать химические ожоги рта и желудочно-кишечного тракта, а при вдыхании вызвать раздражение и проблемы с дыханием. Особенно чувствительны кошки и птицы, ведь даже пары слабого раствора могут стать для них вредными. Аммиак. Этот ингредиент часто встречается в жидкостях для мытья окон и полов. Для животных аммиак опасен из-за сильных испарений. Самое опасное — смешивать аммиак с хлором. Такая реакция образует хлорамин, газ, который может быть смертельно опасным и для людей, и для животных. Эфирные масла. «Натуральное» не всегда означает «безопасное». Масла чайного дерева, эвкалипта, сосны — популярны в ароматерапии и домашних чистящих средствах, но для животных, особенно кошек, они токсичны. Собака может погибнуть даже после того, как вы нанесете на кожу немного масла чайного дерева. Поэтому опасны не только средства для уборки, но и аромадиффузоры с этими ароматами. Фенолы. Часто используются в дезинфекторах, особенно тех, в которых есть «антибактериальный» эффект. Фенолы чрезвычайно токсичны для кошек, поэтому даже небольшое количество при глотании может вызвать поражение печени. Четвертичные аммониевые соединения (QUATs). Их часто содержат дезинфицирующие салфетки и универсальные очистители. Для животных эти соединения могут быть опасны из-за: возможности химических ожогов кожи и слизистых и сильного раздражения при глотании. Коты уязвимы из-за того, что активно вылизывают шерсть и могут проглотить вещество с поверхности.

Что делать, если животное контактировало с токсичным средством

Паника — не помощник, но действовать нужно быстро. Необходимо:

Немедленно уберите токсичное средство как можно дальше. Не пытайтесь вызвать рвоту, это может вызвать дополнительные ожоги. Как можно скорее обратитесь к ветеринару.

Признаки отравления

слезотечение,

чихание, кашель, ускоренное или затрудненное дыхание,

синюшность десен,

рвота, диарея, сильное слюнотечение,

вялость, дезориентация,

попытки лапой тереть рот.

Безопасные альтернативы

К счастью, существует несколько простых, действенных и безопасных для животных вариантов:

раствор уксуса (разбавленный),

пищевая сода,

обычное моющее средство для посуды.

Всегда читайте состав средств, не допускайте животных к только что убранным поверхностям, пока они полностью не высохнут и выбирайте нетоксичные продукты, особенно если в доме живут коты и птицы.

Чистый дом — это замечательно, но чистый дом, где животные в безопасности, — еще лучше. Многие популярные средства могут быть опасными для кошек, собак и птиц, поэтому важно знать, что именно вы используете.