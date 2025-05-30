От нержавеющей стали до меди: как правильно почистить кухонную мойку / © Associated Press

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Все это можно легко исправить — и не обязательно покупать дорогие профессиональные средства. Достаточно иметь под рукой несколько базовых ингредиентов и знать проверенные способы очищения. Издание Martha Stewart рассказало, как эффективно почистить кухонную мойку из нержавеющей стали, фарфора, меди, а также ливней, не повреждая поверхность и не нарушая естественный блеск материала.

Как часто нужно чистить кухонную мойку

Ежедневное пользование мойкой означает, что она должна проходить тщательную очистку по меньшей мере раз в неделю. Это не только обеспечит чистоту, но и предотвратит размножение бактерий, которые могут вызвать запахи и даже передаваться на продукты.

Как почистить мойку из нержавеющей стали

Раковины из нержавеющей стали популярны благодаря своей прочности и современному виду. Но неправильная чистка может оставить царапины.

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Что понадобится:

Горячая вода

Средство для мытья посуды

Пищевая сода

Микрофибровая салфетка

Что делать:

Смешайте 1 час. л средства для мытья посуды из 1 л горячей воды. Нанесите смесь на микрофибровую ткань. Протрите мойку в направлении волокон. Не забудьте почистить кран и ручку. Смойте остатки горячей водой. Если пятна остались, посыпьте их пищевой содой, смочите салфетку и повторите очищение. Промойте водой и протрите досуха чистой тканью.

Совет: для блеска можно натереть сухую мойку оливковым маслом на салфетке.

Как почистить фарфоровую раковину (белую)

Фарфоровые раковины имеют гладкую, привлекательную поверхность, но легко загрязняются. Белые поверхности особенно чувствительны к пятнам от чая, кофе и овощей.

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Что понадобится:

Теплая вода

Отбеливатель (только для белого фарфора)

Пищевая сода

Средство для мытья посуды

Микрофибровая ткань

Что делать:

Наполните раковину теплой водой. Добавьте немного отбеливателя и оставьте на 5 мин. Слейте воду. Сделайте пасту: 3 ст. л соды и 1 ст. л моющего средства, плюс ¼ стакана воды. Нанесите пасту на салфетку и очистите раковину. Смойте остатки водой. Вытрите насухо.

Внимание: не используйте отбеливатель на цветном фарфоре — это может повредить покрытие.

Как ухаживать за медной раковиной

Медь имеет уникальный вид и естественное антимикробное свойство. Но она чувствительна к абразивам — они могут повредить ее защитную патину.

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Что нужно:

Теплая вода

Средство для мытья посуды

Мягкая ткань

Что делать:

Смешайте 1 ч. л моющего средства с 1 л теплой воды. Смочите микрофибру, осторожно протрите мойку. Очистите кран. Промойте теплой водой. Вытрите насухо, чтобы предотвратить появление водяных пятен.

Дополнительно: чтобы освежить блеск, натрите медь лимонным соком, смешанным с щепоткой соли. Но не делайте это часто — абразивы могут повредить патину.

Как очистить слив кухонной мойки

Слив — это место, где могут сосредотачиваться остатки жира и бактерии. Чтобы избежать запаха и засорения, регулярно прочищайте его с помощью натуральных средств.

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Что понадобится:

Пищевая сода ½ стакана

Белый уксус ½ стакана

Кастрюля кипятка

Что делать:

Насыпьте соду в ливень. Медленно влейте уксус. Смесь начнет шипеть — это нормально. Оставьте на 15 мин. Осторожно влейте кипяток. При необходимости повторите.

Совет: для ароматизации можно добавить несколько капель эфирного масла лимона или лаванды после прочистки.

Часто задаваемые вопросы

Какое средство лучше для мойки? Обычное средство для мытья посуды — универсальный и безопасный выбор. Он не повреждает поверхность и эффективно удаляет жир.

Действительно ли сода и уксус работают? Да! Пищевая сода мягко отчищает, а уксус дезинфицирует. Вместе они создают реакцию, помогающую растворить жир и удалить запахи.

Как освежить запах мойки? Кроме соды и уксуса, можно бросить в слив измельченный лед с апельсиновой или лимонной цедрой — это дезодорирует и освежит воздух.

Неважно, из какого материала изготовлена ваша кухонная раковина — нержавейка, медь или фарфор — главное, соблюдать регулярность и правильные методы очистки.

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