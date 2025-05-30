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От нержавеющей стали до меди: как правильно почистить кухонную мойку
Кухонная раковина — сердце каждой кухни. Здесь мы моем овощи, фрукты, посуду, иногда даже руки после ухода за растениями или домашними питомцами. Но именно из-за активного использования она накапливает остатки пищи, жира, бактерии и микробы. Часто мы замечаем, что мойка теряет блеск, появляются пятна, а слив начинает неприятно пахнуть.
Все это можно легко исправить — и не обязательно покупать дорогие профессиональные средства. Достаточно иметь под рукой несколько базовых ингредиентов и знать проверенные способы очищения. Издание Martha Stewart рассказало, как эффективно почистить кухонную мойку из нержавеющей стали, фарфора, меди, а также ливней, не повреждая поверхность и не нарушая естественный блеск материала.
Как часто нужно чистить кухонную мойку
Ежедневное пользование мойкой означает, что она должна проходить тщательную очистку по меньшей мере раз в неделю. Это не только обеспечит чистоту, но и предотвратит размножение бактерий, которые могут вызвать запахи и даже передаваться на продукты.
Как почистить мойку из нержавеющей стали
Раковины из нержавеющей стали популярны благодаря своей прочности и современному виду. Но неправильная чистка может оставить царапины.
Что понадобится:
Горячая вода
Средство для мытья посуды
Пищевая сода
Микрофибровая салфетка
Что делать:
Смешайте 1 час. л средства для мытья посуды из 1 л горячей воды.
Нанесите смесь на микрофибровую ткань.
Протрите мойку в направлении волокон.
Не забудьте почистить кран и ручку.
Смойте остатки горячей водой.
Если пятна остались, посыпьте их пищевой содой, смочите салфетку и повторите очищение.
Промойте водой и протрите досуха чистой тканью.
Совет: для блеска можно натереть сухую мойку оливковым маслом на салфетке.
Как почистить фарфоровую раковину (белую)
Фарфоровые раковины имеют гладкую, привлекательную поверхность, но легко загрязняются. Белые поверхности особенно чувствительны к пятнам от чая, кофе и овощей.
Что понадобится:
Теплая вода
Отбеливатель (только для белого фарфора)
Пищевая сода
Средство для мытья посуды
Микрофибровая ткань
Что делать:
Наполните раковину теплой водой.
Добавьте немного отбеливателя и оставьте на 5 мин.
Слейте воду.
Сделайте пасту: 3 ст. л соды и 1 ст. л моющего средства, плюс ¼ стакана воды.
Нанесите пасту на салфетку и очистите раковину.
Смойте остатки водой.
Вытрите насухо.
Внимание: не используйте отбеливатель на цветном фарфоре — это может повредить покрытие.
Как ухаживать за медной раковиной
Медь имеет уникальный вид и естественное антимикробное свойство. Но она чувствительна к абразивам — они могут повредить ее защитную патину.
Что нужно:
Теплая вода
Средство для мытья посуды
Мягкая ткань
Что делать:
Смешайте 1 ч. л моющего средства с 1 л теплой воды.
Смочите микрофибру, осторожно протрите мойку.
Очистите кран.
Промойте теплой водой.
Вытрите насухо, чтобы предотвратить появление водяных пятен.
Дополнительно: чтобы освежить блеск, натрите медь лимонным соком, смешанным с щепоткой соли. Но не делайте это часто — абразивы могут повредить патину.
Как очистить слив кухонной мойки
Слив — это место, где могут сосредотачиваться остатки жира и бактерии. Чтобы избежать запаха и засорения, регулярно прочищайте его с помощью натуральных средств.
Что понадобится:
Пищевая сода ½ стакана
Белый уксус ½ стакана
Кастрюля кипятка
Что делать:
Насыпьте соду в ливень.
Медленно влейте уксус. Смесь начнет шипеть — это нормально.
Оставьте на 15 мин.
Осторожно влейте кипяток.
При необходимости повторите.
Совет: для ароматизации можно добавить несколько капель эфирного масла лимона или лаванды после прочистки.
Часто задаваемые вопросы
Какое средство лучше для мойки? Обычное средство для мытья посуды — универсальный и безопасный выбор. Он не повреждает поверхность и эффективно удаляет жир.
Действительно ли сода и уксус работают? Да! Пищевая сода мягко отчищает, а уксус дезинфицирует. Вместе они создают реакцию, помогающую растворить жир и удалить запахи.
Как освежить запах мойки? Кроме соды и уксуса, можно бросить в слив измельченный лед с апельсиновой или лимонной цедрой — это дезодорирует и освежит воздух.
Неважно, из какого материала изготовлена ваша кухонная раковина — нержавейка, медь или фарфор — главное, соблюдать регулярность и правильные методы очистки.