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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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От нержавеющей стали до меди: как правильно почистить кухонную мойку

Кухонная раковина — сердце каждой кухни. Здесь мы моем овощи, фрукты, посуду, иногда даже руки после ухода за растениями или домашними питомцами. Но именно из-за активного использования она накапливает остатки пищи, жира, бактерии и микробы. Часто мы замечаем, что мойка теряет блеск, появляются пятна, а слив начинает неприятно пахнуть.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
От нержавеющей стали до меди: как правильно почистить кухонную мойку

От нержавеющей стали до меди: как правильно почистить кухонную мойку / © Associated Press

Все это можно легко исправить — и не обязательно покупать дорогие профессиональные средства. Достаточно иметь под рукой несколько базовых ингредиентов и знать проверенные способы очищения. Издание Martha Stewart рассказало, как эффективно почистить кухонную мойку из нержавеющей стали, фарфора, меди, а также ливней, не повреждая поверхность и не нарушая естественный блеск материала.

Как часто нужно чистить кухонную мойку

Ежедневное пользование мойкой означает, что она должна проходить тщательную очистку по меньшей мере раз в неделю. Это не только обеспечит чистоту, но и предотвратит размножение бактерий, которые могут вызвать запахи и даже передаваться на продукты.

Как почистить мойку из нержавеющей стали

Раковины из нержавеющей стали популярны благодаря своей прочности и современному виду. Но неправильная чистка может оставить царапины.

Что понадобится:

  • Горячая вода

  • Средство для мытья посуды

  • Пищевая сода

  • Микрофибровая салфетка

Что делать:

  1. Смешайте 1 час. л средства для мытья посуды из 1 л горячей воды.

  2. Нанесите смесь на микрофибровую ткань.

  3. Протрите мойку в направлении волокон.

  4. Не забудьте почистить кран и ручку.

  5. Смойте остатки горячей водой.

  6. Если пятна остались, посыпьте их пищевой содой, смочите салфетку и повторите очищение.

  7. Промойте водой и протрите досуха чистой тканью.

Совет: для блеска можно натереть сухую мойку оливковым маслом на салфетке.

Как почистить фарфоровую раковину (белую)

Фарфоровые раковины имеют гладкую, привлекательную поверхность, но легко загрязняются. Белые поверхности особенно чувствительны к пятнам от чая, кофе и овощей.

Что понадобится:

  • Теплая вода

  • Отбеливатель (только для белого фарфора)

  • Пищевая сода

  • Средство для мытья посуды

  • Микрофибровая ткань

Что делать:

  1. Наполните раковину теплой водой.

  2. Добавьте немного отбеливателя и оставьте на 5 мин.

  3. Слейте воду.

  4. Сделайте пасту: 3 ст. л соды и 1 ст. л моющего средства, плюс ¼ стакана воды.

  5. Нанесите пасту на салфетку и очистите раковину.

  6. Смойте остатки водой.

  7. Вытрите насухо.

Внимание: не используйте отбеливатель на цветном фарфоре — это может повредить покрытие.

Как ухаживать за медной раковиной

Медь имеет уникальный вид и естественное антимикробное свойство. Но она чувствительна к абразивам — они могут повредить ее защитную патину.

Что нужно:

  • Теплая вода

  • Средство для мытья посуды

  • Мягкая ткань

Что делать:

  1. Смешайте 1 ч. л моющего средства с 1 л теплой воды.

  2. Смочите микрофибру, осторожно протрите мойку.

  3. Очистите кран.

  4. Промойте теплой водой.

  5. Вытрите насухо, чтобы предотвратить появление водяных пятен.

Дополнительно: чтобы освежить блеск, натрите медь лимонным соком, смешанным с щепоткой соли. Но не делайте это часто — абразивы могут повредить патину.

Как очистить слив кухонной мойки

Слив — это место, где могут сосредотачиваться остатки жира и бактерии. Чтобы избежать запаха и засорения, регулярно прочищайте его с помощью натуральных средств.

Что понадобится:

  • Пищевая сода ½ стакана

  • Белый уксус ½ стакана

  • Кастрюля кипятка

Что делать:

  1. Насыпьте соду в ливень.

  2. Медленно влейте уксус. Смесь начнет шипеть — это нормально.

  3. Оставьте на 15 мин.

  4. Осторожно влейте кипяток.

  5. При необходимости повторите.

Совет: для ароматизации можно добавить несколько капель эфирного масла лимона или лаванды после прочистки.

Часто задаваемые вопросы

  • Какое средство лучше для мойки? Обычное средство для мытья посуды — универсальный и безопасный выбор. Он не повреждает поверхность и эффективно удаляет жир.

  • Действительно ли сода и уксус работают? Да! Пищевая сода мягко отчищает, а уксус дезинфицирует. Вместе они создают реакцию, помогающую растворить жир и удалить запахи.

  • Как освежить запах мойки? Кроме соды и уксуса, можно бросить в слив измельченный лед с апельсиновой или лимонной цедрой — это дезодорирует и освежит воздух.

Неважно, из какого материала изготовлена ваша кухонная раковина — нержавейка, медь или фарфор — главное, соблюдать регулярность и правильные методы очистки.

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