Отбеливатель не поможет: как отчистить унитаз от известкового налета всего двумя ингредиентами

Мытья унитаза - одна из самых нелюбимых процедур в процессе уборки. Но, в то же время, туалет - это то место которое важно содержать в чистоте.

Для внутреннего комфорта и ощущения чистоты очень важно, чтобы унитаз не просто был чистым, а еще и выглядел чистым. Возможно, известковый налет и не опасной для здоровья грязью, но выглядит некрасиво и настроение портит.

Кроме того, далеко не все средства могут одновременно отчистить и продезинфицировать ваш унитаз и придать ему образцовый вид.

Эксперты поделились с Еxpress.co.uk своими главными лайфхаками по очистке унитаза от известкового налета, в которых используются только два ингредиента.

Почему важно чистить унитаз от налета правильно и регулярно

Пятна на унитазе или вокруг него могут быть вызваны тремя основными причинами: ростом бактерий, жесткой водой или слишком долгим ожиданием между чистками. Удаление пятен с унитаза может быть особенно трудным, если долгое время пренебрегали уборкой, со временем пятна накапливаются, и удалить их все труднее.

Окрашивание часто может происходить в труднодоступных местах унитаза или из-за проблем с жесткой водой, а это означает, что они будут регулярно появляться снова, даже если туалеты регулярно чистятся.

Вот почему так важно знать, как правильно чистить унитаз и делать это регулярно.

Золотое правило очистки унитаза от пятен

Крис Вуттон, управляющий директор компании, специализирующейся на уборке дома, рассказал, что существует "золотое правило" удаления пятен на унитазе. По словам Криса, главное — использовать нещелочные средства.

Большинство пятен на унитазах появляются в местах с жесткой водой, поэтому важно помнить, что отбеливатель не работает, и вам нужно будет использовать продукт на основе кислоты, такой как средство для удаления известкового налета.

Почему после применения отбеливатель пятна на унитазе быстро появляются снова

Отбеливатель не избавляет от известкового налета, но обесцвечивает его. Поэтому пятна на унитазе снова быстро появляются, хотя на самом деле они никогда не исчезали.

Как избавиться от известкового налета навсегда

Чтобы убедиться, что известковый налет исчез навсегда, Крис рекомендует использовать белый уксус, чтобы сделать собственное мощное, но натуральное чистящее средство.

Совет Криса — использовать нещелочной чистящий раствор, для которого он предлагает естественный способ очистки с использованием уксуса.

Рецепт натурального средства для чистки унитаза

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Засыпьте содой пятна на вашем унитазе и дайте оставьте все на 15 минут, затем залейте все белым уксусом. Это вызовет реакцию шипения, которая активирует кислоту и поможет разрушить самые стойкие отложения известкового налета.

Примерно через 10 минут тщательно вычистите унитаз губкой.

После того, как вы это сделаете, слейте несколько раз воду, чтобы смыть все это. Если это не поможет и какие-то застарелые следы все же останутся, вы можете попробовать лимонный сок, так как кислый раствор может помочь удалить самые стойкие пятна, а также придать приятный запах вашему туалету.

Тем, кто хочет использовать уксус, чтобы избавиться от пятен без оттирания, нужно слить немного воды, а затем добавить около 250 мл белого уксуса и оставить на ночь, а утром смыть.

Рецепт чистящего порошка для унитаза

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Линси Кромби, эксперт по уборке, телезвезда и королева чистоты, поделилась своим советом о том, как справляться с пятнами на унитазе. Чтобы убрать неприглядные коричневые пятна в туалете, она делает чистящий порошок для туалета, используя лимонную кислоту и соду.

Объясняя, как она использует раствор, Линси подробно рассказала: "Я использую две большие ложки соды, одну большую ложку лимонной кислоты, добавляя немного эфирного масла чайного дерева, так как это антибактериальное средство. Смешайте их все и вылейте прямо в унитаз. Оставьте на 20 минут, прежде чем слить воду, и пятна исчезнут".

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