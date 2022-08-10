Относитесь, как к цветам: как правильно хранить зелень, чтобы она оставалась свежей в течение месяца

Хранить зелень очень сложно. Достаточно нескольких дней, чтобы она завяла, или недели, чтобы сгнила.

Эксперт по потребительским товарам Элис Бир продемонстрировала Еxpress.co.uk умный лайфхак для хранения продуктов, благодаря которому базилик, кориандр и петрушка смогут сохранять свежесть до месяца.

Как хранить мягкие травы

Мягкие травы - это и есть то, что мы чаще всего называем зеленью: укроп, петрушка, кинза и руккола. "Достаньте их из упаковки и положите в банку с водой. Воду регулярно меняйте", - порекомендовала Элис.

В таком состоянии зелень продержится в вашем холодильнике пару недель. Чтобы в холодильник поместились роскошные зеленые букеты в банках, вам, возможно, придется отрегулировать полки в холодильнике, но, поверьте, оно того стоит.

Чтобы травы хранились дольше, чем пару недель, Элис рекомендует надеть поверх букетов полиэтиленовые пакеты. Сделав это, вы возьмете под контроль влажность и окисление, и в таком виде ваши травы могут храниться в течение месяца.

Как хранить твердые травы

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Твердые травы более стойкие, и их можно узнать по их одревесневшим ветвям. Среди них розмарин, тимьян, шалфей, майоран и орегано.

Твердые травы часто происходят из более теплого климата, поэтому не требуют много воды. Вместо того чтобы помещать травы в банку с водой, вы можете завернуть их стебли во влажное кухонное полотенце.

Поместите завернутые травы в пластиковый контейнер или заверните их в пищевую пленку, а затем храните в холодильнике. Влажное бумажное полотенце гарантирует, что травы не высохнут и сохранятся свежими до двух недель.

Как хранить базилик

Среди трав есть одна, которая не попадает ни в одну категорию и требует к себе особого отношения. Это базилик.

Он не переносит низких температур, поэтому никогда не должен храниться в холодильнике. Вместо этого храните базилик в стакане с небольшим количеством воды комнатной температуры в прохладном месте — для этого идеально подходит подоконник, если, конечно, речь не идет о солнечной стороне дома.

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