Отпуск с собакой: что взять в дорогу для любимца

Поездка куда-то с собакой - это почти то же, что с ребенком и вашему другу необходимо подготовить его собственный багаж.

На странице dogschool.od.ua рассказали, что необходимо взять с собой в дорогу, если вы решили отправиться в путешествие со своим четырехлапым другом.

Обязательно возьмите ветпаспорт животного с данными о действующих прививках и обработке от паразитов. Если вы отправляетесь за границу, начните готовиться заранее и убедитесь, что паспорт вашей собачки имеет международный формат, а сам он чипирован. Если ваше путешествие будет не на своем авто, то нужно узнать и уточнить все правила перевозки и проезда собаки, чтобы некоторые моменты не стали для вас неожиданностью (ошейник, намордник, поводок, переноска, пеленки и прочее). Еда, вы должны обязательно о ней позаботиться. Возьмите с собой необходимый запас корма, чтобы по прибытию на место вы не бегали в его поисках, ведь в данной местности его может просто не быть, а собака испытает стресс от перехода на другой. У вас должно быть достаточное количество воды и возьмите обязательно поилку. Песика лучше поить бутылированной водой, ведь химический состав воды в новом месте может отличаться от вашего родного и чтобы потом у вашей собаки не было проблем с расстройством кишечника, лучше не давать ему воду из-под крана. Вкусности – это одно из важнейшего! Ведь благодаря им вы сможете успокоить и отвлечь свою собачку. В новом месте легче потеряться, поэтому подумайте несколько раз, прежде чем отпускать собаку с поводка. Даже если вы не собираетесь этого делать, случиться может что угодно и важно чтобы ваша собака постоянно носила адресник с вашим номером телефона в международном формате. А еще лучше добавить к амуниции GPS-трекер или AirTag, чтобы вы самостоятельно могли отслеживать перемещение четырехлапого путешественника. Также не забывайте о безопасности в собственной машине, позаботьтесь о ремнях безопасности для собак. Аптечка, она необходима не только людям, но и животным. У вас должны быть препараты первой помощи для собачки, поскольку если что-нибудь случится, поиск не то, что хорошего, а просто ветеринара может занять немалое время. Плюс, если вы едете на природу, позаботьтесь о защите от насекомых.

Принимая решение о путешествии с собакой, выбирайте то, что будет самым безопасным и удобным для вашего друга. Помните, что во время путешествия ваша собака будет нуждаться вероятно в еще большем внимании, нежели дома и вы должны им ей его обеспечить и не забывайте обо всех правилах выше и ваше путешествие станет незабываемым.

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