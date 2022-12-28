Отравление собак на улице: как уберечь животное от догхантеров и оказать первую помощь

К сожалению, отравление животных не редкость, поэтому если с вашим пушистым другом случилась такая беда, этот текст вам пригодится.

Снег не всегда доставляет радость, ведь догхантеры не прекращают вредить животным, раскладывая яд во дворах и на площадках для выгула собак. Однако, по мнению ветеринара и зоопсихолога Лидии Лободиной, зимой легче уберечь своего любимца от опасности, поскольку родентициды часто имеют ярко-розовый цвет и на снегу их легко заметить.

Другим опасным ядом является изониазид, который подкладывают в пищу. Отравление очень опасно для животных и часто чревато смертью, поэтому каждый владелец должен знать симптомы отравления и алгоритм оказания первой помощи своему домашнему любимцу.

Яды в организме нарушают работу свертывающей системы крови, поэтому основными симптомами отравления являются:

анемичность слизистых, появление на них кровоизлияний

кровотечения из носа, рта, анального отверстия

понос и рвота с примесями крови

общая слабость, отказ от еды

судороги

Симптомы отравления проявляются от нескольких часов в сутки.

Первая помощь:

Если любимец проглотил яд, необходимо попытаться вызвать у животного рвоту путем введения водного раствора перекиси водорода (1:1).

Срочно обратитесь в клинику для оказания медицинской помощи.

В случае лечения последствий отравления крысиным ядом применяют витамин К1, изониазидом – витамин В6. Ел следует положить в домашнюю ветеринарную аптечку.

Чтобы уберечь четырехлапого от отравления, выгуливайте животное только на поводке, а если он любит подбирать – в наморднике.

Не отпускайте любимца бегать в местах, где раньше происходили случаи отравления.

Научите животное не брать еду из рук незнакомцев.

При обнаружении разбросанных на площадках для выгула животных подозрительных пищевых продуктов необходимо собрать их, не касаясь руками, и утилизировать.

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