Овощи и зелень могут иметь неприятный вкус: лучшее и худшее время суток для сбора урожая

Помидор / © Associated Press

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Соберите горсть базилика в семь утра и ещё раз в три часа дня с того жерастенияи попробуйте их рядом. Утренние листья, несомненно, будут вкуснее — острее, ароматнее, с более выраженным вкусом. Дневные листья, вероятно, будут безвкусными, немного травянистыми и лишенными того, что делало их достойными выращивания. Но в растении ничего не изменилось, изменилось лишь время суток.

За этим изменением стоит химия, и важно понимать, почему вкус так сильно отличается в зависимости от того, в какое время суток вы собираете овощи и зелень. Знание того, как собирать овощи в нужное время, оказывается столь же важным, как и знание того, когда растения готовы к сбору. Вода циркулирует по растению в соответствии с суточным циклом. То же самое происходит с сахарами и летучими маслами, придающими аромат, хотя не все растения достигают пика вкуса одновременно.

Выбирайте растения в подходящий момент цикла, и вы почувствуете разницу. Собирайте урожай в неподходящее время, и вкус будет слабым. GardeningKnowHowподелился информацией о лучшем времени суток для сбора урожая некоторых распространенных овощей и трав, чтобы добиться максимального вкуса.

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Почему меняется вкус

За ночь растение восстанавливается. С заходом солнца транспирация более или менее прекращается, в то время как корни продолжают выталкивать воду вверх. Поэтому к рассвету клетки плотно упакованы и находятся под давлением. Давление — это то, что вы слышите, когда огурец трескается, а не гнется.

Соберите кочан салата на рассвете, и он останется хрустящим в холодильнике в течение нескольких дней. Срежьте тот же кочан в полдень, и он гораздо быстрее завянет, так и не успев снова набраться сока перед сбором.

Эфирные масла также следуют своему собственному графику. В травах ароматические соединения накапливаются в прохладные часы и начинают улетучиваться, когда температура листьев повышается — именно это вы ощущаете, проходя мимо куста розмарина в жаркий день. Этот аромат в воздухе — это запах, который уже покинул растение.

Сахара движутся в противоположном направлении, накапливаясь в течение дня, когда происходит фотосинтез, что создает небольшой конфликт, о котором стоит знать.

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Растения, вкус которых меняется больше всего

Есть травы, вкус которых сильнее меняется в зависимости от времени суток, когда вы их собираете. Базилик сохраняет свои свойства в эфирных маслах, которые разбавляются под прямыми солнечными лучами, а мята, орегано и тимьян ведут себя точно так же.

Срезайте их рано утром, когда содержание масла максимальное. Делайте чистые срезы, не повреждая ткань стебля, что может привести к потере ещё большей части вкуса трав — раздавленный стебель выделяет эфирные масла, которые вы пытались сохранить.

А ещё есть листовая зелень. Жара придаёт салату горький вкус. Тепло стимулирует растение к цветению, а молочный латекс, содержащийся в этих жилках, придаёт салату горький привкус.

Огурцы проделывают подобный трюк в стрессовой ситуации, накапливая кукурбитацин. Кукуруза — это отдельная проблема. Сахар в собранном початке сразу начинает превращаться в крахмал, и початок, собранный в жаркий день, делает это быстрее, чем тот, что собран в прохладное утро.

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Лучшее время для сбора овощей и зелени

Лучшее время для сбора трав и овощей — раннее утро, когда роса высохнет, но до того, как солнце начнёт по-настоящему нагревать. Идеально подходит определённое время в этот период — час-два после восхода солнца.

Растение полностью созрело, масла по-прежнему находятся там, где им и положено, а сама ткань достаточно прохладная, чтобы не начать разрушаться, как только она сойдет с лозы. Но также следует избегать влажных листьев, поскольку вода, остающаяся на срезанных поверхностях, способствует гниению во время хранения. Поэтому подождите, пока высохнет роса.

Быстро соберите урожай с поля. Полевая жара — это враг. Каждый градус, который овощ или трава приносят на кухню, означает дыхание, которое поглощает их сахара.

Вечер, когда жара спадет, — разумный второй вариант для выбора оптимального времени сбора урожая. Это значительно лучше, чем собирать урожай в полдень, и гораздо лучше, чем не собирать его вовсе.

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Самое неподходящее время для сбора овощей и зелени

Середина дня в жаркую погоду — самое неподходящее время для сбора урожая. Растение теряет воду уже несколько часов, листья немного повяли, даже если это и не видно, а летучие соединения испаряются с самого утра.

Всё, что собирается позже, поставляется тёплым, мягким и уже расходует собственные запасы сахара, чтобы оставаться живым. Охлаждение продуктов замедляет этот процесс, но ничего не возвращает назад. Как только масла травы исчезнут, никакое тщательное хранение не вернет их обратно.

Однако есть одна сложность. Поскольку сахара накапливаются в течение дня, некоторые культуры, такие как морковь, некоторые сорта помидоров и сахарная кукуруза, могут иметь заметно более сладкий вкус, если их собрать поздно днём или в начале вечера, чем если их собрать на рассвете.

Производители, заботящиеся о содержании сахара, иногда собирают урожай именно в это время, мирясь с увяданием и быстро охлаждая его, чтобы компенсировать это. Но для обычного сада утро всё же берет верх, поскольку свежесть и аромат — это то, что домашний повар ценит больше всего.

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