Ожирение у домашних животных: как помочь любимцу похудеть

Иногда лишний вес может свидетельствовать о других проблемах со здоровьем. Как помочь своему домашнему любимцу, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Ожирение – самая частая проблема наших любимцев. Лакомство в огромном количестве, несбалансированный рацион, неограниченный доступ к корму — самые распространенные причины избыточного веса. Среди других: наследственность, гормональные нарушения, возраст, недостаточная физическая нагрузка, кастрация.

Также существует породная предрасположенность к ожирению у таких пород:

среди собак: у лабрадоров, ретриверов, такс, биглей, кокер-спаниелей, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, шелти, колли, бассет-хаундов, мопсов, бульдогов;

среди кошек: британцев, шотландцев, персов.

Оценка кондиции тела любимцев производится визуально и пальпаторно:

1. Истощение (масса тела ниже оптимальной больше чем на 20%). Зрительно заметны контуры ребер под кожей, позвоночного столба и тазовые кости. Наблюдается утрата мышечной массы.

2. Вес ниже нормы (масса ниже оптимальной на 10-20%). Видны ребра, остистые отростки позвонков, во время пальпации ощущаются тазовые кости. Последние ребра хорошо просматриваются. Талия выражена.

3. Оптимальная масса тела. Ребра и тела позвонков не видны зрительно, но просто пальпируются. Выраженная талия.

4. Вес больше нормы (10-20% избыточной массы). Ребра и тела позвонков не просматриваются и определяются во время пальпации. Талия отсутствует или слабо выражена.

5. Ожирение (более 20% лишней массы тела). Значительны жировые отложения на груди, вдоль позвоночника и у основания хвоста. Наблюдается отвисание живота, талия не выражена.

6. Морбидное ожирение – ожирение последней стадии, требующее серьезного лечения

Как помочь любимцу снизить вес

Сходите на прием к ветеринару. Набор веса может являться симптомом диабета, эндокринологических нарушений, артрита, болезней ЖКТ.

Подберите диету с ветеринарным диетологом. Предпочтите диетические корма и низкокалорийные продукты.

Строго отмеривайте порцию корма (она указана на упаковке).

Угощайте четвероногого только собачьим/кошачьим низкокалорийным лакомством.

Больше гуляйте и играйте с пушистиком.

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