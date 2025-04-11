Пасха: интересный метод окрашивания яиц с помощью куркумы / © Credits

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Куркума — это специя ярко-желтого цвета, получаемая из корня растения Curcuma longa. Она активно используется в кулинарии и медицине, а также отлично подходит как натуральный краситель. Яйца, сваренные в отваре куркумы, приобретают насыщенный золотисто-желтый оттенок, напоминающий солнце — символ тепла, жизни и воскресения.

Каркаде — сушеные лепестки гибискуса, известные своим красно-розовым цветом. В сочетании с куркумой этот ингредиент создает очень интересный эффект: цвет яиц становится многогранным, с едва уловимыми переливами и мягкими переходами между оттенками. Как покрасить яйца с помощью этих ингредиентов и создать интересные пасхальные яйца, которые станут настоящим украшением вашей пасхальной корзины, рассказали на странице katya_rybalka.

Для приготовления отвара вам понадобится

Молотая куркума 1 ст. л

Сушеные лепестки каркаде 4 ст. л

Вода 1,5 литра

Белые яйца 6-10 шт.

Растительное масло

Способ приготовления

В кастрюлю налейте 1,5 литра воды. Добавьте куркуму и каркаде, доведите до кипения. Варите на среднем огне около 10 мин. Аккуратно положите сырые яйца в отвар. Варите на малом огне еще 10 минут. После варки снимите кастрюлю с огня и оставьте яйца в отваре настаиваться еще несколько часов. Чем дольше они будут лежать в жидкости, тем интенсивнее цвет. Оптимально — оставить на ночь. Осторожно достаньте яйца из отвара, дайте им полностью высохнуть на полотенце. После этого смажьте каждое яйцо небольшим количеством растительного масла, чтобы придать пасхальным яйцам благородный блеск.

Советы:

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Чтобы избежать трещин, перед варкой предварительно извлеките яйца из холодильника — они должны быть комнатной температуры.

Перед покраской следует тщательно помыть яйца губкой — это поможет цвету лучше лечь на скорлупу.

Храните пасхальные яйца в холодильнике, если планируете их потреблять.

Оттенки варьируются от золотисто-желтого до оливково-медного — в зависимости от времени выдержки, качества специй и цвета яичной скорлупы. А еще это прекрасная возможность приобщить детей к творческому процессу и рассказать им о давних традициях в новом формате.

Попробуйте такой метод окрашивания и ваша Пасха станет еще ярче и теплее.