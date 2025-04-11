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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Пасха: интересный метод окрашивания яиц с помощью куркумы

Такой способ окрашивания не только безопасен для здоровья, но и позволяет создать уникальные, природные оттенки без химических красителей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пасха: интересный метод окрашивания яиц с помощью куркумы

Пасха: интересный метод окрашивания яиц с помощью куркумы / © Credits

Куркума — это специя ярко-желтого цвета, получаемая из корня растения Curcuma longa. Она активно используется в кулинарии и медицине, а также отлично подходит как натуральный краситель. Яйца, сваренные в отваре куркумы, приобретают насыщенный золотисто-желтый оттенок, напоминающий солнце — символ тепла, жизни и воскресения.

Каркаде — сушеные лепестки гибискуса, известные своим красно-розовым цветом. В сочетании с куркумой этот ингредиент создает очень интересный эффект: цвет яиц становится многогранным, с едва уловимыми переливами и мягкими переходами между оттенками. Как покрасить яйца с помощью этих ингредиентов и создать интересные пасхальные яйца, которые станут настоящим украшением вашей пасхальной корзины, рассказали на странице katya_rybalka.

Для приготовления отвара вам понадобится

  • Молотая куркума 1 ст. л

  • Сушеные лепестки каркаде 4 ст. л

  • Вода 1,5 литра

  • Белые яйца 6-10 шт.

  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. В кастрюлю налейте 1,5 литра воды. Добавьте куркуму и каркаде, доведите до кипения. Варите на среднем огне около 10 мин.

  2. Аккуратно положите сырые яйца в отвар. Варите на малом огне еще 10 минут.

  3. После варки снимите кастрюлю с огня и оставьте яйца в отваре настаиваться еще несколько часов. Чем дольше они будут лежать в жидкости, тем интенсивнее цвет. Оптимально — оставить на ночь.

  4. Осторожно достаньте яйца из отвара, дайте им полностью высохнуть на полотенце. После этого смажьте каждое яйцо небольшим количеством растительного масла, чтобы придать пасхальным яйцам благородный блеск.

Советы:

  • Чтобы избежать трещин, перед варкой предварительно извлеките яйца из холодильника — они должны быть комнатной температуры.

  • Перед покраской следует тщательно помыть яйца губкой — это поможет цвету лучше лечь на скорлупу.

  • Храните пасхальные яйца в холодильнике, если планируете их потреблять.

Оттенки варьируются от золотисто-желтого до оливково-медного — в зависимости от времени выдержки, качества специй и цвета яичной скорлупы. А еще это прекрасная возможность приобщить детей к творческому процессу и рассказать им о давних традициях в новом формате.

Попробуйте такой метод окрашивания и ваша Пасха станет еще ярче и теплее.

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Дата публикации
Количество просмотров
34
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