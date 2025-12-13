Пенек в саду: эксперты предупредили, почему не стоит спешить его удалять

Пенек / © ТСН

Реклама

После нескольких месяцев зимы большинство наших будут полны всевозможного мусора. Кучи гниющих листьев, веток и иголок, кусочков растений, живой изгороди и всего, что было повреждено или уничтожено суровым зимним снегом и дождем.

Желанию навести порядок трудно устоять, но садоводов предупреждают, что каждый, у кого в саду есть пенек, не должен трогать его и не избавляться от него, потому что его удаление нанесет больше вреда, чем пользы вашему саду и его экосистеме.

Почему это важно, объясняет Ехргеѕѕ.co.uk.

Реклама

Если вы обрезаете деревья, оставьте бревна на земле. Если у вас есть фруктовые деревья, оставьте опавшие яблоки, груши или сливы на земле, и в конце лета бабочки будут питаться их соком. Насекомые помогают разлагать все, что найдут, и этот процесс питает и их, и землю.

В основном все, что гниет, — это хорошая новость. Есть способы сделать пенек более привлекательным, если вы все же решите его оставить. В большинстве случаев нет необходимости удалять мертвое дерево, а стоячая мертвая древесина невероятно ценна для дикой природы.

Прежде чем решить оставить мертвое дерево на месте, желательно обратиться к консультанту по вопросам деревьев относительно его стабильности и безопасности. Возможно, понадобится проредить или срезать крону, или удалить раскинутые или наклоненные ветви, чтобы уменьшить риск их падения во время сильного ветра.

Во время укорачивания или удаления ветвей старайтесь оставлять зубчатый срез, поскольку это лучше позволяет воде и органическим веществам собираться, ускоряя разложение и привлекая диких животных. Периодически повторно оценивайте дерево, чтобы убедиться, что оно остается безопасным.

Реклама

Если вам не нравится вид мертвых деревьев, но вы все еще хотите поощрить дикую природу, подумайте о том, чтобы нанять «художника с бензопилой», чтобы превратить пенек в скульптуру. Или же посадите энергичное вьющееся растение, такое как роза или клематис, чтобы оно поднялось на дерево и покрыло его цветами