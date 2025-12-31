Передаривать подарки - можно: 5 ситуаций, когда это абсолютно уместно / © Credits

Искусство дарить давно перестало быть о цене или новизне. Сегодня оно — о внимании, осознанности и заботе. Издание Martha Stewart рассказало,

если вещь не приносит радости вам, но может порадовать кого-то другого, передаривание становится актом щедрости, а не нарушением правил.

К тому же оно прекрасно вписывается в современную философию устойчивого потребления: вместо того чтобы пылиться в шкафу, подарок получает новую жизнь и новый смысл. Главное — знать, когда и как это делать правильно.

Когда это другой социальный круг

Золотое правило передаривания — никогда не делать этого в том же кругу общения. Коллеги, близкие друзья или родственники — плохая идея.

Увидеть подарок, который вы когда-то подарили, в руках другого человека — всегда больно и неудобно. Поэтому если и передаривать, то людям из другой среды, где не пересекаются знакомства и истории.

Когда это подарок для хозяев

Подарки для дома — идеальный кандидат для передачи. Вино, шоколад, кофе, ароматические свечи, мыло, чай — все с универсальным характером и подходит «для всех».

Единственное правило — убедиться, что подарок уместен, например, хозяева употребляют алкоголь и действительно оценят бутылку вина. Для важных событий вроде свадеб или юбилеев лучше все же выбирать что-то персональное.

Когда подарок не персонализированный

Перед тем как передарить вещь, внимательно ее осмотрите. Инициалы, гравировка, личные записки или карточки — стоп-сигнал.

А вот нейтральный предмет с красивой упаковкой — идеальная база. Добавьте собственный штрих, например, новую бумагу, ленту или рукописную записку. В таком виде подарок будет выглядеть не менее особенным, чем только что купленный.

Когда вещь новая или в идеальном состоянии

Передаровывают только не использованные и не поврежденные вещи. Если это еда — она должна быть закрыта, с действующим сроком годности и хорошей упаковкой.

Исключение — винтаж и антиквариат. Такие вещи могут иметь историю, и именно она делает подарок уникальным. Старинная посуда, текстиль или декор могут стать значительно ценнее очередной закупки из магазина, если вы точно знаете вкусы человека.

Когда вещь действительно стоит передачи

Не все нужно передаривать «потому что жалко выбросить». Если вещь некачественная, сомнительная или вообще никому не нравится из вашего окружения, лучше пожертвовать ее или отдать на благотворительность.

Передаривание никогда не должно быть поспешным или вынужденным. Его смысл — не избавиться от лишнего, а передать радость тому, кто ее оценит.

Современный этикет все больше говорит об осознанности, а не формальности. Передавать — это нормально, если делать это с уважением, заботой и искренним намерением порадовать другого человека.