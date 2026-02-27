Переезд и размотлочение: 4 вещи, которые не стоит брать с собой в новое жилье

Коробки и моющие средства / © Credits

Реклама

Одна из главных ошибок при переезде - это таскание за собой ненужных вещей.

Эксперт TheSpruceназвала четыре вещи, от которых стоит избавиться, еще до того, как вы начнете собирать коробки.

Средства для чистки и гигиены

Когда вы заходите в ванную или открываете дверь шкафа с моющими средствами, вы можете увидеть кучу флаконов, бутылок, банок и баночек. пересмотрите, все ли они вам будут нужны в новой жизни, проверьте сроки годности и попробуйте вспомнить, какие средства остались почти не использованными из-за их низкой эффективности или слишком резкого запаха. Если шампунь или пена для ванны не понадобилась вам в этой квартире, скорее всего, они не будут востребованы в новой. Не стоит тратить время на упаковку, коробки и место в машине перевозчика.

Реклама

Одежда, которую вы не носили целую вечность

Перед тем, как приступить к упаковке одежды, стоит оценить вещи и определиться, будете ли вы их когда-нибудь носить. Тогда вам не придется разгребать хлам, чтобы добраться до той одежды, которую вы действительно хотите носить.

Обувь

Обувь занимает много места в коробках и часто требует к себе особого отношения при транспортировке. Поэтому, чтобы освободить место в коробке для любимых лодочек, выбросьте ненужные вам ботфорты, которые вы надевали в последний раз три года назад, когда шли на тематическую вечеринку.

Предметы декора, которые вам не нравятся

Возможно вам понадобилось некоторое время, чтобы смириться с тем фактом, что вкусы со временем будут меняться, и не все, что вы покупали как декор, должно быть с вами в новом доме. Вполне нормально дать этим изделиям новый дом, подарить, или отдать на благотворительность.