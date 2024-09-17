Пересадка цветов: почему на дно горшка нужно класть кофейный фильтр, а не камни

Когда мы собираемся пересаживать наши горшечные цветы, перед нами всегда встает вопрос, что положить на дно горшка, чтобы обеспечить вазону хороший дренаж.

Существует мнение, что на дно цветочного горшка нужно положить слой гравия, якобы этот трюк поможет обезопасить почву в горшке от заболачивания.

Однако GardeningKnowHow опровергает это распространенное мнение. Потому что гравий на дне горшка позволяет влаге скапливаться по бокам контейнера, а не проходить через дренажное отверстие. Без дренажа корни растений будут сидеть в воде и гнить. Но, если в горшке будет дренажное отверстие, дополнительная влага будет вытекать и забирать с собой часть субстрата. Со временем уровень почвы истощится. Без достаточного количества почвы для удержания влаги и питательных веществ здоровье растения может пострадать.

Зачем вам нужен фильтр для кофе

Поливакомнатных растений / Фото: Credits

Эту проблему можно решать при пересадке, но частая пересадка нарушает корни и вызывает у растений стресс. Сохранить почву в контейнере можно с помощью кофейного фильтра в дренажных зонах цветочного горшка. Использование кофейного фильтра в горшке для растений позволяет избежать вымывания, удерживает почву внутри и является натуральным компостируемым решением.

Что, если не фильтр для кофе

Если вы не пользуетесь кофейным фильтром, можно использовать множество других вещей, чтобы замедлить просачивание воды в горшке. Пористые предметы, такие как ландшафтная ткань, газета, компостируемый упаковочный материал, сосновые шишки, древесная щепа, торфяной мох или даже бумажное полотенце, будут удерживать почву внутри контейнера, позволяя излишкам воды выходить. Эти свободно дренирующие типы материалов позволяют воде вымывать накопленные соли и отложения, чтобы сохранить здоровье почвы и растений. Так что, если вы не пьете кофе и идея фильтра не подходит, попробуйте некоторые из этих предметов.

Что не следует класть на дно горшков

Пересадка растений / Фото: Credits

Хотя нам часто советуют класть определенные вещи на дно контейнеров для растений, некоторые из них — плохая идея. Вода будет следовать гравитации сверху горшка на дно. Когда вы кладете неорганические, непористые предметы, такие как камни, на дно, остается меньше почвы для осуществления этого движения. Также остается меньше почвы для роста корней растений. Уменьшение количества почвы на самом деле означает, что вода останется на дне контейнера.

Это делает основание горшка заболоченным, где любые корни будут находиться в слишком большом количестве влаги. Это вызывает гниение корней. Поэтому камни и гравий — это табу. Такие предметы, как слой перлита или вермикулита, могут показаться хорошей идеей. Они часто входят в состав почвогрунтов и способствуют дренажу, но они также удерживают влагу. Поэтому, если на дне контейнера есть слой этих материалов, они будут удерживать влагу, что может отрицательно повлиять на здоровье корней.

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