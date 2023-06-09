Первая помощь животному при захлебывании водой: ветеринар назвал алгоритм действий

Летний отдых у воды всегда несет угрозу захлебывания водой, а трагедия на Херсонщине еще раз доказала, насколько важно уметь оказывать первую помощь домашним питомцам и другим пострадавшим животным.



Если вы увидели, что животное захлебывается, следует срочно оказать помощь по несложному алгоритму:

1. Извлеките животное из воды. Следите за тем, чтобы оно вас не укусило и не поцарапало, ведь животное испытывает значительный стресс и шок.

2. Если животное хромает, падает или без сознания, его следует укутать полотенцем или покрывалом, чтобы не допустить гипотермии.

3. Во время перемещения животного поддерживайте позвоночник и шею во избежание травм. Можно применять жесткую доску, складной стол для отдыха, на которые можно уложить животное.

4. Если животное не дышит, положите его на бок, чтобы голова лежала ниже груди и вода могла выходить. Затем необходимо сделать несколько быстрых компрессий грудной клетки, чтобы избавиться от воды.

5. Проверьте пульс. Если вы его чувствуете, но животное все равно не дышит, проверьте горло животного относительно инородных тел. Если они есть, быстро извлеките их. Далее выдвиньте язык, чтобы животное могло свободно дышать.

6. Если животное все равно не дышит, сделайте искусственное дыхание. Подуйте в нос, заранее спрятав язык между зубами и закрыв рот. Сила зависит от размеров животного, следите за тем, поднимается ли грудь животного.

7. Если животное все равно не дышит и не имеет пульса, сделайте массаж сердца. Положите руки (плоские друг на друга) на грудь животного и начните сжимать короткими движениями (1-2 сжатия). Затем до 15 раз вдувайте воздух в нос животного и сделайте еще несколько сжатий. Повторяйте до тех пор, пока животное не проснется или не появится пульс и дыхание.

8. Как можно скорее обратитесь к ветеринару.

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