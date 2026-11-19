Первое знакомство с девушкой сына: подарки, которые помогут сразу понравиться ей

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Подарки для самых близких людей обычно выбирать легко: мы знаем их вкусы, привычки и мелкие желания. Однако что делать, если на праздничный ужин к вам придет новая девушка сына. Хочется быть приветливыми, не переусердствовать и в то же время не подарить что-то слишком формальное.

Издание Good Housekeeping советует не усложнять задачу. Небольшой, но продуманный подарок поможет создать тёплую атмосферу и показать, что вы рады знакомству. А если боитесь не угадать со вкусом, можно добавить чек на обмен.

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Стильные идеи

Изящные серьги. Лаконичные золотистые или серебристые серьги-кольца — универсальный аксессуар, который подойдет как к повседневному образу, так и к вечернему наряду.

Стильные стаканы. Цветная посуда в винтажном стиле — симпатичная вещь для дома, которая пригодится не только для праздничных коктейлей, но и для утреннего кофе.

Посуда / © Credits

Набор бальзамов для губ. Например, выберите популярный сегодня бренд и это станет практичным косметическим подарком, с которым сложно прогадать.

Мягкий свитшот. Уютная модель свободного кроя может стать прекрасным дополнением гардероба. Выбирайте нейтральный цвет, если не уверены в ее стиле.

Шёлковая маска для сна. Небольшая роскошь для ежедневного ухода за собой. Такой аксессуар придаёт вечернему ритуалу немного спа-настроения.

Набор миниатюр духов. Он позволит познакомиться с несколькими ароматами выбранного бренда и найти любимый, не покупая сразу полноразмерный флакон.

Парфюмерия / © Associated Press

Стильные перчатки. Модели с клетчатым принтом и кожаными деталями — отличный вариант для зимних праздников, особенно если девушка любит модные аксессуары.

Книга для журнального столика. Подарочные издания о моде, дизайне, гастрономии, путешествиях или здоровье могут стать не только интересным чтением, но и стильным элементом интерьера.

Декоративный плед. Текстиль с интересным орнаментом или фактурой поможет добавить уюта любому пространству.

Плед / © Credits

Набор для ухода за волосами. Средства для увлажнения, придания блеска и устранения пушистости — приятный подарок для тех, кто любит ухаживать за собой.

Ароматическая свеча. Безошибочная классика для создания праздничного настроения. Особенно интересной будет свеча с необычными нотами, например, выпечки, морской соли и орехов.

Элегантная косметичка. Практичный аксессуар, например, бордового цвета или с фактурой под крокодиловую кожу, может пригодиться как дома, так и в путешествиях.

Косметичка / © Credits

Стильные солнцезащитные очки. Модели в стиле 90-х — отличный вариант для девушки, которая следит за трендами. Главное — учесть возможность обмена.

Подарочный набор для ухода за кожей. Его наполнение может быть самым разным, отличным выбором станет, например, эликсир для лица, сыворотка и детокс-маска.

Первое знакомство с девушкой сына — не повод устраивать конкурс на лучшую будущую свекровь. Не нужно покупать слишком дорогие вещи или пытаться угадать все её желания. Выберите что-нибудь универсальное, красивое и приятное. Ведь лучший подарок в этой ситуации — не просто красивая вещь, а искреннее послание о том, что вы рады знакомству.

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