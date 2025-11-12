Песики для котолюбов: 15 пород собак, которые понравятся любителям кошек

Сиба-ину / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало о 15 породах собак, которые идеально подойдут для тех, кто привык к кошачьему темпу жизни, но хочет другого пушистика.

Сиба-ину

Маленький, но гордый пес, который в своем независимом характере напоминает кота. Сибы часто наслаждаются собственной компанией и редко издают звук, что делает их идеальными соседями для любителей кошек.

Басенджи

Эти африканские псы почти не лают — вместо этого они «йодливают». Басенджи самостоятельные, умные и спокойные, идеально подходят для тех, кто ценит тишину и гармонию дома.

Бишон-фризе

Пушистый и игривый, Бишон-фризе не требует постоянного внимания, как большие активные породы. Он ласковый, любознательный и, как коты, не очень любит воду.

Бульдог

Эти коренастые собачки известны своим спокойным характером. Бульдоги малоактивны, любят проводить время на диване и избирательно выбирают людей для близкого контакта.

Чихуахуа

Маленькие, изящные и немного упрямые. Чихуахуа могут быть осторожными с новыми людьми, но преданы своим владельцам и покоряют сердце своей харизмой.

Шарпей

Исторически порода охранная, сегодня шарпеи — тихие и независимые, с нотками аристократичности. Они наблюдают, а не суетятся, а это делает их «кошачьими» компаньонами.

Чау-чау

Эти собаки выбирают одного хозяина и часто ведут себя как настоящие короли: величественно, осторожно, а еще они очень верны своей семье.

Пиренейская горная собака

Гигантские, но терпеливые и дружелюбные, они любят короткие прогулки и могут часами отдыхать, что делает их идеальными для спокойной домашней жизни.

Японский хин

Миниатюрная, благородная и очаровательная порода. Эти собаки спокойные, не слишком энергичные и прекрасно подойдут для небольших квартир.

Манчестер-терьер

Сдержанный, особенно с чужими людьми. Активен с семьей, но проявляет независимость, что делает его похожим на кота-охотника.

Пекинес

Маленький лев в теле собаки: гордый, умный и упрямый. Пекинес любит внимание, но ведет себя самостоятельно и не навязывается.

Немецкий дог

Невероятно ласковый великан. Доги дружелюбны, терпеливы и, несмотря на габариты, любят лежать рядом с хозяином, как настоящие «диванные коты».

Шотландский терьер

Небольшой, но уверенный в себе, независимый и смелый, Шотландский терьер идеально подходит тем, кто ценит самостоятельность домашнего любимца.

Ши-тцу

Маленький, но с большой личностью. Ши-тцу игривый, любящий и умеющий развлекать хозяина своим характером.

Уиппет

Стройный пес среднего размера, который, как коты, ищет теплые места в доме и любит короткие игры. Спокойный, нежный и ласковый, он быстро становится членом семьи.

Перед тем как заводить собаку, исследуйте породу. Не все собаки подойдут вашему образу жизни, даже если они внешне напоминают котов. Для котолюбов, которые хотят собаку, эти породы — настоящий подарок: независимые, тихие и ласковые только тогда, когда они сами этого захотят.