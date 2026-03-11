Пионы / © Associated Press

Пионы давно стали символом элегантности и гармонии в саду. Их глянцевые листья и величественные цветы способны превратить любой уголок в настоящую фотозону. Но даже самое красивое растение требует правильного ухода, чтобы радовать вас годами, об этом рассказало издание Martha Stewart. Поэтому попробуем разобраться, являются ли пионы многолетними, когда они цветут, почему иногда не радуют бутонами и как ухаживать за ними после цветения.

Пионы — многолетние растения

Самые популярные виды пионов — это:

травянистые пионы

древовидные пионы

гибридные пионы (гибриды травянистых и древовидных)

Все они многолетние, то есть в конце сезона надземная часть отмирает, или частично в случае древовидных, а следующей весной растение снова отрастает.

Травянистые пионы каждую зиму отмирают до корня и весной восстанавливаются.

Древовидные пионы сохраняют надземные побеги весь год.

Гибридные отмирают как травянистые, но имеют крепкие стебли и крупные цветы, как древовидные.

Цветение пионов

Большинство пионов требует 2-3 лет после посадки, чтобы полноценно зацвести. Первый сезон часто лучше удалять бутоны, чтобы растение потратило энергию на развитие корневой системы. Цветение продолжается поэтапно:

Древовидные пионы: середина апреля — начало мая

Гибриды : середина мая — начало июня

Травянистые пионы: середина мая — середина июня

Каждый цветок живет 7-10 дней, но при правильном уходе пионы могут радовать вас десятилетиями.

Почему пионы не цветут

Если растение отказывается радовать цветами, причина может скрываться в условиях:

Недостаточно солнца. Пионы любят 6-8 часов солнца в день. Тень стимулирует только листья, а цветов мало. Решить эту проблему можно обрезкой веток деревьев или пересадкой растения на более солнечное место. Неправильная глубина посадки. Корневые почки должны быть посажены на 5 см для травянистых и гибридных пионов и 10 см для древовидных. Глубже 15 см рискует загниванием. При необходимости можно поднять корни или пересадить осенью на правильную глубину. Застой воды. Заболоченная почва может вызвать гниение корней и желтение листьев. Для решения проблемы надо обеспечить дренаж, добавить компост и избегать переувлажнения. Перенаселенность. Тесно посаженные растения соревнуются за свет, питательные вещества и воздух. Необходимо оставлять примерно 1 м между пионами или делить старые растения в конце лета. Неправильная почва. pH 6,5-7,0 и надо избегать использования чрезмерного азота, это стимулирует листья, а не цветы. Стоит провести тест почвы, при необходимости добавить известь, компост для структуры и легкую подкормку весной. Стресс после пересадки. После разделения или пересадки растение может пропустить один сезон цветения. Здесь главное терпение и регулярный уход.

Уход за пионами после цветения после цветения

Правильный уход после цветения гарантирует шикарные цветы на следующий год:

Удаление отцветших бутонов помогает растению направить энергию на корни и новые цветы.

Обрезка листьев, например, травянистые и гибриды оставляют листья до морозов, а затем их обрезают до почвы. Древовидные пионы не требуют ежегодной обрезки.

Защитой на зиму будет мульчирование 5 см слоем для утепления и не закапывать корневую шейку.

Во время весеннего ухода надо следить за заморозками, накрывать растения, если прогнозируются ночные заморозки.

Пионы — настоящие долгожители сада, они многолетние, могут жить десятилетиями и ежегодно радовать, если соблюдать правила посадки и ухода, и тогда ваш сад станет сценой для пышных, ароматных и незабываемых цветочных композиций.