309
2 мин

Пипидастр — не просто пушистик: как им правильно убирать

Пипидастр выглядит милым аксессуаром для дома, но часто не выполняет свою главную функцию — собирать пыль. Причина проста — большинство из нас пользуется им неправильно.

Станислава Бондаренко
Пипидастр

Пипидастр / © Credits

Возможно вам знакома ситуация, когда вы берете пипидастр, проводите им по полкам, а пыль лишь разлетается по комнате. Вместо чистоты — еще больше беспорядка.

На самом деле проблема не в самом инструменте. Пипидастр работает по законам физики, а именно — благодаря статическому электричеству. Если его нет, пушистая щетка становится просто декоративной вещью. Блогер Диана Гологовец объяснила, как «активировать» пипидастр и превратить его в настоящий инструмент чистоты.

Активация

Чтобы пипидастр начал притягивать, а не разгонять пыль, его нужно «активировать». Блогер советует простой и доступный метод:

  1. Возьмите обычный целлофановый пакет.

  2. Хорошо потрите им пипидастр со всех сторон.

  3. После этого сразу начинайте уборку.

Это простое движение создает статический заряд, благодаря которому пыль буквально «липнет» к волокнам.

Как это работает

Большинство пипидастров изготавливают из синтетических волокон, таких как полиэстер или нейлон. Именно они хорошо накапливают статическое электричество. Когда вы трете пипидастр пакетом:

  • возникает электростатический заряд

  • пыль притягивается к волокнам

  • частицы не падают обратно в воздух

Этот принцип давно используется в профессиональном клининге, просто в домашнем быту о нем часто забывают.

Как убирать пипидастром

  • Двигайтесь медленно, не махайте резко

  • Начинайте с верхних поверхностей

  • Не нажимайте, пипидастр должен «скользить»

  • После уборки очистите его (встряхните на балконе или промойте водой)

Важно: если пипидастр влажный — он не будет работать. Статика возникает только на сухих волокнах.

Где пипидастр незаменим

  • книжные полки

  • карнизы и верх шкафов

  • светильники и люстры

  • телевизоры и техника (в выключенном состоянии)

  • декоративные предметы

А вот для пола или жирных поверхностей лучше выбрать другие средства.

Пипидастр может быть эффективным, стильным и удобным инструментом для ежедневной уборки. Стоит лишь правильно активировать его и пыль исчезнет без лишних усилий. Иногда чистота — это не о сложных системах, а о знании маленьких, но действенных лайфхаков.

