Пищевая аллергия у домашних животных: эксперт рассказал, как распознать и что делать дальше

Она может быть вызвана паразитами (блохи, дерматофиты), пыльцой, пылью и другими эндокринными заболеваниями. Также раздражителем может выступать плесень, перхоть, перья, ткани, ветеринарные препараты и даже бытовая химия.

К сожалению, количество животных, страдающих аллергией, постепенно растет. По статистике, за декаду 2008-2018 гг., удельный вес аллергических реакций, связанных со средой обитания и содержания любимца, увеличился на 30,7% у собак и на 11,5% у кошек.

Диагностика аллергии у животных стремительно развивается в наши дни. Несмотря на то, что диагностика занимает некоторое время, во многих случаях, после определения патогена и зная причину аллергии, можно минимизировать ее влияние на самочувствие животного.

Поиск аллергена при пищевой аллергии нуждается в постоянном внимании, времени и дисциплинированности. После распознавания патогена важно заменить рацион животного кормом, не включающим раздражитель. О том, как выявить аллергию у кошек и собак и что делать с этим, мы посоветовались с Александром Айшпуром, кандидатом ветеринарных наук и специалистом по обучению Royal Canin.

Возникновение и проявления

Белок является важной составляющей сбалансированного рациона домашнего животного, ведь он является основным строительным материалом организма. Однако если некоторые белки иммунная система распознает как патогенные, то есть начинает с ними бороться, проявляется аллергия. Чаще всего ее признаки наблюдаются в виде зуда, который может сопровождаться расчесыванием кожи даже до ран (для кошек более характерно вылизывание и почесывание, что может даже вызвать местное облысение; для собак — расчесывание и покусывание в месте, где чувствуется зуд), а также влияния на пищеварительную систему в виде хронических расстройств желудочно-кишечного тракта, а именно диареи или рвоты."

Вообще, аллергическую реакцию может вызвать любой белок растительного или животного происхождения. Однако чаще аллергенными для собак и кошек бывают говядина и молочная продукция.

Заметим, что пищевая аллергия не проявляется сразу. Часто владельцы животных привязывают диарею, расчесывание и выпадение шерсти к недавним изменениям в рационе животного. Однако аллергия может развиваться постепенно и проявит себя только спустя месяцы или даже годы.

Определение аллергена

Если вы заметили дерматологические проблемы у животного – раны, сыпь, выпадение шерсти, воспаление кожи у уха, – прежде всего следует обратиться к ветеринарному врачу. Сначала специалист проверит, подобные реакции не вызваны блохами или инфекционными заболеваниями.

Если после проведенных анализов причина расчесывания и раздражения не обнаружена, проводится тест на пищевую аллергию. Для этого рацион кота или собаки заменяется диагностической (элиминационной) диетой. Это корм, содержащий маленькие белки, которые, со своей стороны, минимизируют проявления аллергии.

Минимальный срок соблюдения элиминационной диеты – 8 недель. В настоящее время все члены семьи должны серьезно относиться к ее соблюдению: следует исключить из рациона животного все лакомства и остатки пищи со стола. Необходимо также предупреждать гостей об ограничении в питании животного – чтобы они ненароком не угостили его запрещенной пищей.

Если после элиминационной диеты аллергические симптомы исчезают, проводится так называемая «провокационная проба». Для этого в рацион животного возвращается старый корм. Повторное возникновение аллергических реакций подтвердит диагноз пищевая аллергия и позволит точно определить аллерген. В противном случае производится провокационная проба с применением другого корма.

Дегельминтизация

В случае если животное следует обработать от глистов во время проведения элиминационной диеты, необходимо обратиться к ветеринару. Врач проконсультирует о возможности проведения дегельминтизации: можно ли процедуру вообще проводить, и если да, то какой препарат для этого следует использовать.

Важно не возделывать животное самостоятельно, без консультации специалиста. Ведь такое лечение может свести на нет все усилия по выявлению пищевого аллергена: некоторые препараты содержат вкусоароматические добавки, на которые у животного может и подозреваться аллергия. В результате это исключит возможность постановки правильного диагноза.

Преимущества элиминационной диеты

Как элиминационная диета обычно назначается высококачественный корм, содержащий все необходимое для ежедневного потребления: белки, углеводы, витамины и минералы, необходимые для здорового животного. В некоторых случаях он назначается домашнему любимцу в течение всей его жизни.

Кроме того, у животных, страдающих аллергией, элиминационная диета учитывает 2 распространенные чувствительности – с кожей и с пищеварением. Такой рацион содержит высокопереваримые белки, 90% из которых усваиваются, а также соответствующий баланс клетчатки. Всё это нужно для поддержания оптимального пищеварения. Кроме того, рацион содержит комплекс витаминов группы B, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, положительно влияющие на состояние травмированной кожи.

Элиминационная диета – это незаменимый инструмент в руках ветеринарного врача, призванный помочь в определении причин аллергии. Правильно подобрать такую диету поможет специалист. Вместе с тем важную роль в этом процессе играет также владелец животного, ведь именно от его дисциплины зависит благосостояние любимца.

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