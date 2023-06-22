Пищевая аллергия у домашних животных: ветеринар назвал главные возбудители

Пищевая аллергия (пищевая гиперчувствительность) у домашних животных встречается очень часто, и мои четвероногие пациенты — не исключение, говорит ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Пищевая аллергия – это обостренная реакция иммунной системы на один или несколько источников белка, углеводов или любой другой компонент рациона животного. Еще во второй половине ХХ века было установлено, что топ пищевых аллергенов для собак и кошек отличается.

У собак аллергию чаще всего вызывают:

Говядина

Курица

Баранина

Яйца

Молочные продукты

Соя

У котов аллергию чаще всего вызывают:

Рыба

Говядина

Молочные продукты

Но это не значит, что эти продукты небезопасны. Пищевую аллергию может вызывать любой белок, и для каждого животного-аллергика он индивидуален.

К другим продуктам-аллергенам относятся:

Морепродукты

Фрукты

Мед

Сладости

Выпечка

Рис, кукуруза, бобовые, манная крупа, ячмень

Но что касается аллергии на глютен, то известно лишь два случая чувствительности собак к глютену, связанных с конкретными породами: это глютен-чувствительная энтеропатия ирландских сеттеров и пароксизмальная глютен-чувствительная дискинезия бордер-терьеров. У собак других пород и кошек нарушение потребления глютена не зафиксировано.

Основные симптомы аллергии:

Зуд, гиперемия (покраснение) кожи

Шелушение и сухость кожи

Неприятный запах от кожи, шерсти, ушей или лап

Выпадение шерсти (очаговые алопеции)

Частое расчесывание и вылизывание участков тела

Влажные подмышки, грудь

Чихание

Слезотечение

Отек морды, глаз или ушей

Изменения в аппетите

Рвота, диарея

Если у животного есть подозрение на пищевую аллергию, назначается элиминационная диета:

Исключается 1 вид белка и 1 вид углеводов. Хотя чаще я исключаю именно белок.

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